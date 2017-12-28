Antalya'da esnafı 1 milyon lira dolandıran 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da, valiz ve çanta dolandırıcılığı yaptığı ve 5 esnafı yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri, kent merkezi ve Manavgat ilçesindeki 2 esnafın, ticari valiz ve çanta dolandırıcılığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Geniş çaplı inceleme yapan ekipler, İzmir, Sakarya ve Manisa'dan da 3 kişinin dolandırıldığını belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından K.Ö. (33) ve H.D. (44) suçüstü yakalandı.

5 esnafı 1 milyon lira dolandırdılar

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5 esnafı yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı kaydedildi.

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Ele geçirilen çanta ve valizler sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin, telefonla irtibat kurduğu çanta ve valiz imalatçılarından yüklü miktarda sipariş verdiği ve bu malları Kepez, Muratpaşa ve Döşemealtı ilçelerinde kiraladıkları depolara indirdikleri belirlendi. Ödeme yapmak için mal sahiplerini banka ya da başka bir noktaya yönlendiren şüphelilerin, aynı gün içinde depodan çanta ve valizleri başka kişilere sattıkları ve ödeme de yapmadıkları ileri sürüldü.