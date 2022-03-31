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Gündem Antalyada iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga 11 kişi hastanelik oldu
ANTALYA

Antalya'da iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga: 11 kişi hastanelik oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Antalyada iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga: 11 kişi hastanelik oldu
Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DEAŞ'a şafak operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılıp yedi kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
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Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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DEAŞ'a şafak operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılıp yedi kişi gözaltına alındı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşları ile kırdığı evlerdeki yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbullular dikkat: Kadıköy-Tavşantepe metro hattında arıza
FOTOĞRAF 5
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Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanmıştı. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.
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Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı. İstasyonlarda yoğunluklar oluştu.
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Daha sonra yapılan paylaşımda ise M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi. Seferlerin 50 dakika süren aksaklığın ardından normale dönmesiyle, vatandaşlar metroları tekrar kullanmaya başladı.
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“SÜREKLİ ARIZA OLUYOR\" <br><br>Arıza nedeniyle metroyu kullanamayan Hilmi Adalıoğlu, “Pendik'e gidecektim. Her gün metroyu kullanıyorum. Fakat çalışmıyormuş. Sürekli oluyor arıza. Görevliler geri çevirdiler. Başka bir araç varsa onları kullanmaya çalışacağız\" dedi.
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Metroyu kullanamayan bir diğer vatandaş ise, “ Maalesef çalışmıyormuş. Kullanacaktım ama çalışmıyor. Ünalan'dan bindim. Asansör ve yürüyen merdivenlerde çalışmıyor. Ne olduğunu görevlilerde bilmiyor. En yakın güzergaha bakacağım. Eminönü'ne gideceğim. Kadıköy'e gidip vapura binmeyi deneyeceğimö ifadelerini kullandı. <br>
İstanbullular dikkat: Kadıköy-Tavşantepe metro hattında arıza
Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü. Duran seferler, 50 dakika süren aksaklığın ardından arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Antalya’da tutulan 100 kiloluk dev balık şaşkına çevirdi, tekneyi bir saat sürükledi: 'Abi efsane, efsane'
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Antalya’da yıllardır amatör balıkçılık yapan Yusuf Kara, Mustafa Genç ve Gökhan Gencer, sabah erken saatlerde kendilerine ait özel tekne ile balık tutmak için Antalya Balıkçı Barınağı’nda hareket etti.
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Üç balıkçının makaralı oltasına hareket ettikten kısa bir sonra Antalya açıklarında dev bir balık yakalandı. Balık 3 balıkçının bulunduğu tekneyi yaklaşık 1 saat sürükledi.
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İki saat süren mücadelenin ardından balık, Balıkçı Barınağı Limanı’na getirildi. Yapılan incelemede balığın orkinos balığı olduğu ve 1.85 boyunda 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.
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Balığın tekneye alınması için verilen mücadele ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Oltalarının ucunda dev balığı gören 3 kişinin, “Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.<br>
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“Çekmemiz biraz uzun sürdü”<br><br>Balığın tutulma sürecini anlatan amatör balıkçı Yusuf Kara, “Dün akşam saatlerinde hazırlığımızı yaptık. Geceden yola çıktık. Uzun bir yolcuğumuz oldu. Yemlik balıklarımız ile orkinosun peşine düştük. Balığımızı istediğimiz yerde yakaladık. Çekmemiz biraz uzun sürdü. Bizi yormadı. Güzel bir avcılık oldu...
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Yine bir Antalya’da hatırı sayılır rekor bir balık çıktı. Çok mutluyum. 100 kilo geldi. Gayet de Antalya için güzel. Orkinos Antalya’da çıkmayan bir balık. Bulunmayan bir balık, göç balığıdır. Burada çıkarabilmek gerçekten zor bir iş” dedi.
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“Biz de emeğimizin karşılığını aldık”<br><br>Orkinos balığının zamanını takip etmenin önemli olduğunu belirten Kara, “Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Sabah erken saatlerde balığı bulduk. Normalde 4-5 saat sürer tekneye alma sürecimiz, ama bunu 2 saatte çektik. Bu balık nedense kendini saldı, bizi yormadı. Bir saat sürükledi. Ondan sonra yavaş yavaş çektik. Biz balığı satmıyoruz. Biz tutup arkadaşlarımıza dağıtıyoruz” açıklamasına yer verdi.
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Oltanın ucunda 100 kilogramlık orkinos gören balıkçılar “Abi efsane, efsane”
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Antalya’da tutulan 100 kiloluk dev balık şaşkına çevirdi, tekneyi bir saat sürükledi: 'Abi efsane, efsane'
Antalya'da üç amatör balıkçının oltayla yakaladığı 100 kilogramlık orkinos, balıkçıları 1 saat sürükledikten sonra 2 saat süren mücadelenin ardından tekneye güçlükle alındı. Oltayla balığı güçlükle çeken ve bir anda karşılarında dev balık gören balıkçıların, “Abi efsane, efsane. Maşallah maşallah” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Türkiye bu vahşeti konuşuyor

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