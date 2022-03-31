Antalya'da iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga: 11 kişi hastanelik oldu

“Biz de emeğimizin karşılığını aldık”<br><br>Orkinos balığının zamanını takip etmenin önemli olduğunu belirten Kara, “Biz de emeğimizin karşılığını aldık. Sabah erken saatlerde balığı bulduk. Normalde 4-5 saat sürer tekneye alma sürecimiz, ama bunu 2 saatte çektik. Bu balık nedense kendini saldı, bizi yormadı. Bir saat sürükledi. Ondan sonra yavaş yavaş çektik. Biz balığı satmıyoruz. Biz tutup arkadaşlarımıza dağıtıyoruz” açıklamasına yer verdi.