Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Antalyalılar dikkat Pazar günü rekor sıcaklık bekleniyor
ANTALYA

Antalya'da pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor! Antalya hava durumu

Antalyalılar dikkat: Pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor

Türkiye, yarından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkisini yaşayacak. Akımla beraber Antalya'da, pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması bekleniyor. Kentin mayıs ayı sıcaklık rekoru, 1945 yılında 38.7 derece ile ölçülmüştü.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor.
Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Geçen haftayı serin ve yağışlı geçiren Türkiye'de, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Antalya'da ise pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru ise 38.7 derece ile 1945 yılında ölçüldü.

Geçen hafta sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyrettiğini söyleyen Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, “Geçtiğimiz hafta yurdumuz serin ve yağışlı hava içerisindeydi. Özellikle bölgemizde de yağışlı hava kütlesi etkili oldu. Dolayısıyla sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin altında seyretti. Hafta başından itibaren bu yağışlı sistem, yurdumuzu terk etti. Yerini Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütlesinin etkisine bıraktı. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç ve sıcak hava dalgası bölgemizi etkilemeye devam ediyor. Hafta boyunca etkileyecek ve hafta sonu maksimum sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor" diye konuştu.

"Mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Gültekin, “Sıcak hava kütlesi hafta sonunda bölgemizde bulunan Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da maksimum sıcaklıkların, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bölgemiz bol güneşli ve sıcak havanın etkisi altında olması bekleniyor. Antalya'da bugün 23 derece olan hava sıcaklığı kademeli olarak artacak ve pazar günü 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklık mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde" dedi.

"Rekor sıcaklıklara yakın"

Sıcaklıkların 2 hafta sonra mevsim normaline dönebileceğini söyleyen Gültekin, "Muğla'da da sıcaklık kademeli artıyor ve pazar günü 36 dereceyi bulması bekleniyor. Burdur ve Isparta'da da pazar günü sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde ve rekor sıcaklılara yakın. Bu sıcak hava dalgası cumartesi ve pazar pik yaptıktan sonra önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 2 hafta sonra mevsim normallerinde sıcaklıklara dönebiliriz" diye konuştu.

5 günlük Antalya hava durumu için tıklayınız

Abone Ol Google News
Yıkım durduruldu

Yıkım durduruldu

Özdil'in avukatı soluğu adliyede aldı, çalışmalar durdu.
Mansur Yavaş algı peşinde

'Mansur Yavaş algı peşinde'

​'İstediği parayla değil asbestli Ankara'nın yeni boruları bile değişir.'
Sıcak hava dalgası geliyor

Sıcak hava
dalgası geliyor

​Mevsim normallerinin 13 dereceye kadar üzerine çıkacak.
Mesafeli<br>tatil başlıyor

Mesafeli
tatil başlıyor

​Bakan Ersoy otellerin uyacağı kuralları açıkladı.
Bu mutluluk görülmeye değer

Bu mutluluk görülmeye değer

Günler sonra sokağa çıkıp doyasıya eğlendiler.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

İndirim sonrası üç ilde pompada yeni fiyatlar...

Akşener'e<br>'aracı' cevabı

Akşener'e
'aracı' cevabı

​Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, kendileri açıklasınlar.

Okullar<br> ne zaman açılacak?

Okullar
ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk 'tek cevabı var' dedi ve açıkladı.
Kubbeler şehri<br>Semerkant

Kubbeler şehri
Semerkant

​Emir Timur'un kabrine kırk bin kez yazılan lafız.
Saygı göstermeyiz

Saygı göstermeyiz

​Erzurumspor Başkanı ​Hüseyin Üneş, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
Avrupa'nın<br> en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

Dev projenin yüzde 68'i tamamlandı.
8 yıl sonra<br>hayata geçiriliyor

8 yıl sonra
hayata geçiriliyor

Konuttan sonra iş yerleri için 5 kritik düzenleme.
Yerli ilaç müjdesi

Yerli ilaç müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank tarih vererek duyurdu.
Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

Uçaklar uçmuyor bilet fiyatları uçuyor

​Samsun'dan İstanbul'a otobüsle gitmek 250 TL'den başlıyor...
Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Oğlumu şehit eden nasıl serbest kalır?

Acılı babadan alkollü sürücünün 1 yıl sonra tahliyesine tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.