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Antalya'da Türk müşteriden 'Milliyet farkı' ücreti alındı: Bakanlık düğmeye bastı!

Antalya'daki bir otelde Türk müşteriden rezervasyon sonrasında 'Milliyet farkı' adı altında fazla para istendi. Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan olay sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

15:20 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 15:30 - 28/04/2024 Pazar
AA
Kültür ve Turizm Bakanlığından, rezervasyon sonrasında fazla para istediği öne sürülen otele denetleme
Kültür ve Turizm Bakanlığından, rezervasyon sonrasında fazla para istediği öne sürülen otele denetleme

Antalya'da bir otelde yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti. Otelde konaklayan bir müşteri faturayı eline aldığında 'milliyet farkı' kalemi altında 120 euro ekstra ücret ödemek zorunda kaldığını gördü.


İngiliz web sitesinden rezervasyon yaptı

İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil edildi.

Cezai işlem uygulanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında denetim için kontrolör görevlendirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır"


Areda Piar'dan algı araştırması: Türk halkının yüzde 82,1’ine göre kafe ve restoran işletmecileri fırsatçılık yapıyor!

Areda Piar araştırma şirketi, Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını oldukça yüksek bulurken, yüzde 82,1’i kafe ve restoran işletmecilerinin enflasyonu bahane ederek fiyat yükselttiklerini ve bunu fırsatçılığa çevirdiklerini düşünüyor. Yüzde 66,2’si geçen yıla göre kafe ve restoranlarda daha az tüketim yapıyor. Tek seferde bir kişi için ortalama 553,5 TL hesap ödeniyor ve hesap ödendikten sonra halkın yüzde 33’ünü pişmanlık duygusu sarıyor. Fiyat artışları nedeniyle başlatılan boykot kampanyalarını ise yüzde 47,6’sı çözüm olarak görüyor.

#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Antalya
#tatil
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