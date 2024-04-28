Antalya'da Türk müşteriden 'Milliyet farkı' ücreti alındı: Bakanlık düğmeye bastı!

Areda Piar araştırma şirketi, Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını oldukça yüksek bulurken, yüzde 82,1’i kafe ve restoran işletmecilerinin enflasyonu bahane ederek fiyat yükselttiklerini ve bunu fırsatçılığa çevirdiklerini düşünüyor. Yüzde 66,2’si geçen yıla göre kafe ve restoranlarda daha az tüketim yapıyor. Tek seferde bir kişi için ortalama 553,5 TL hesap ödeniyor ve hesap ödendikten sonra halkın yüzde 33’ünü pişmanlık duygusu sarıyor. Fiyat artışları nedeniyle başlatılan boykot kampanyalarını ise yüzde 47,6’sı çözüm olarak görüyor.