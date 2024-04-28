Antalya'da Türk müşteriden 'Milliyet farkı' ücreti alındı: Bakanlık düğmeye bastı!

Antalya'da bir otelde yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti. Otelde konaklayan bir müşteri faturayı eline aldığında 'milliyet farkı' kalemi altında 120 euro ekstra ücret ödemek zorunda kaldığını gördü.
İngiliz web sitesinden rezervasyon yaptı
İngiltere merkezli bir web sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk müşterinin, Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 avro 'milliyet farkı ücreti' tahsil edildi.
Cezai işlem uygulanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında denetim için kontrolör görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: