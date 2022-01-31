Gündem Antalyada yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
ANTALYA

Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Feslikan Yaylası’nda doğa gezisine giden aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 28 kişilik grup donmak üzereyken Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Feslikan Yaylası'nda doğa gezintisine çıkan 28 kişilik ekip yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldıkları yerden Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Feslikan Yaylası'nda doğa gezintisine çıkan 28 kişilik ekip yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldıkları yerden Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldı
IHA
Antalya'da Feslikan Yaylası'nda doğa gezintisine çıkan 28 kişilik ekip yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldıkları yerden Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Antalya’nın Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi Feslikan yaylasında, bir doğa spor kulübüne bağlı 13 kadın 2 çocuk ve 13 erkeğin bulunduğu 28 kişilik grubun sis ve kar nedeni ile arazide mahsur kaldığı bilgisi ekiplere bildirildi.
  • Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Asayiş Timi, JAK Timi ve UMKE ekipleri şahısların bulundukları yerden tahliye edilmesi ve bölgeye ulaşmak için 1 buçuk metre kalınlığındaki kar üzerinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek donmak üzere olan şahısları kurtardı. Şahısların yapılan sağlık kontrolünde genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı
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Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JAK kurtardı
Antalya'dan Muğla Fethiye'ye tatile gelen Onat Orucoğlu ve Özgür Gürkan Canverdi, Kabak Koyu'ndan Cennet Koyu'na yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine alana JAK timi yönlendirildi. Botla bölgeye ulaşan ekipler, kıyıya uzatılan ip yardımıyla Orucoğlu ve Canverdi kurtardı. Bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ne getirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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