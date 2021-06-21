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EĞİTİM

AÖF yaz okulu başvuruları 5-9 Temmuz'da

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu başvurularının 5-9 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
AÖF yaz okulu başvuruları 5-9 Temmuzda
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Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu başvurularının 5-9 Temmuz'da, sınavların ise 4 Eylül'de yüz yüze yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, “Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.

Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır” denildi.

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