Arabada sır intihar

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan (47) Kepez Varyant Seyir Terası'nda otomobilinin içerisinde ölü bulundu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan olay yerinde inceleme yaparken, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, “Olayın intihar olduğunu düşünüyoruz” dedi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada da araç içerisinde ön koltukta Karaaslan'a ait beylik tabanca ve bir boş kovan bulunduğu belirtildi.

Büyük üzüntü yaşayan iki kızı, babalarının meslektaşları teselli etti.

OTOPSİ YAPILDI

Beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Karaaslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı kaydedildi. Karaaslan için Antalya Emniyet Müdürlüğünün Uncalı Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Karaaslan'ın kızları 24 yaşındaki Ezgi ve 12 yaşındaki Asya törende birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Basın ve protokolden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Karaaslan'ın 4 yıl önce eşini kaybettiği ve 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı, polis memuru olan kardeşi Ömer Karaaslan'ın ise Konya'da görev yaptığı öğrenildi. Memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderilen Ali Karaaslan'ın cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından eşi Nuran Karaaslan'ın yanına defnedilecek.