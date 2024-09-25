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Aracıyla kaçakçılık yaptığı ortaya çıkan CHP'li Ediz Ün'e pavyonda 'özel' karşılama

Aracıyla kaçakçılık yaptığı ortaya çıkan CHP'li Ediz Ün'e pavyonda 'özel' karşılama

15:4225/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

Elektronik sigara kaçakçılığı skandalının merkezindeki isim olan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün şimdi de pavyon görüntüleriyle gündemde. Basına yansıyan görüntülerde Ün'ün mekana girişinin büyük bir gösterişle duyurulduğu görüldü. Neon bir tabelaya ismi yazılan Ün için "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş Geldiniz" ifadelerine yer verildi. Bu olay ana muhalefette yaşanan ahlaki çöküntüyü bir kez daha gözler önüne serdi. Skandala imza atan Ün'e sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasıyla yetindi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son zamanlarda birçok siyasi skandalla gündeme gelmeye devam ediyor. Parti içindeki gerginlikler ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının yanı sıra milletvekillerinin de imza attığı skandallar ana muhalefetteki ahlaki çöküntüyü gözler önüne seriyor.


Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'ın da gündeme getirdiği Edirne'de
CHP Milletvekili Ediz Ün
'e ait bir araçta, büyük miktarda kaçak elektronik sigara malzemesi ele geçirilmesi skandalı gündeme bomba gibi düştü.

Makam aracında kaçakçılık skandalı


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin TEM Otoyolu Gişeleri'nde durdurduğu çakarlı makam aracında,
530 boş elektronik sigara kutusu, 2.242 elektronik sigara kiti, 2.790 başlık, 1.275 ateşleyici, 130 likit haznesi ve 18 likit bulundu.
Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç. yetkililere malzemeleri teslim ederken, işlem yapılmasına rağmen şüphelilerin serbest bırakılması dikkat çekti.




Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, 34 EKE 86 plakalı aracın 2024 yılı boyunca Ediz Ün adına
tam 61 kez
Bulgaristan'a giriş ve çıkış yaptığını belirledi. Ayrıca, bu yıl içinde 59 AE 054 ve 34 AY 1994 plakalı araçların da Ediz Ün adına benzer şekilde tescil kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.



Aracın sahibi CHP Edirne Milletvekili
Ediz Ün
ise eleştirilerin odağında yer alırken, yaptığı savunma da pes dedirtti.

Ediz Ün

Konuyla ilgili bilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Ün, skandalı CHP tarihinde sıksa rastlanan şekilde Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini kullanarak şu sözlerle savunmaya çalıştı:


"Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda Edirne ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyorum. Birden fazla araç kullanıyorum, şoförümün cehaleti nedeniyle bu olay yaşandı. En büyük üzüntüm, CHP'nin adının böyle bir olaya karışmasıdır."

Ün’ün bu pişkin açıklaması, sorumluluğu başkalarına yükleyerek kendini aklama çabası olarak yorumlandı.


Paraları pavyonda mı ezdi?


Mali kaynaklarıyla ilgili soru işaretleri oluşan Ün'ün kaçakçılık skandalın büyümeye devam etmesiyle birlikte yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı. Ediz Ün’ün kaçakçılıktan elde ettiği gelirleri pavyonlarda harcadığı iddia ediliyor.



Edirne’deki bir pavyona giden Ün’ün, mekanda neon ışıklarla karşılandığına dair fotoğraflar ortaya çıktı.


Mekanın girişinde neon bir tabela ile duyurulan karşılamada
"Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş geldiniz"
ifadeleri dikkat çekti.


Özgür Özel yakın takipteymiş


Öte yandan kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken skandalla ilgili CHP'den ise henüz tatmin edici net bir açıklama gelmiş değil.



  • Gazetecilerin konuyla ilgili yönelttiği soruya zoraki cevap vermek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ün'ün arkasında durdu. Özel
    "Kendisinin basın açıklamasını dinledim. Yasal bir süreç başlattığını söyledi. Suç duyurusunu bana yolladılar. Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz"
    şeklinde konuştu.

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#Ediz Ün
#CHP
#Özgür Özel

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