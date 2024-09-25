Aracıyla kaçakçılık yaptığı ortaya çıkan CHP'li Ediz Ün'e pavyonda 'özel' karşılama

Elektronik sigara kaçakçılığı skandalının merkezindeki isim olan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün şimdi de pavyon görüntüleriyle gündemde. Basına yansıyan görüntülerde Ün'ün mekana girişinin büyük bir gösterişle duyurulduğu görüldü. Neon bir tabelaya ismi yazılan Ün için "Edirne Milletvekili Sayın Ediz Ün, Hoş Geldiniz" ifadelerine yer verildi. Bu olay ana muhalefette yaşanan ahlaki çöküntüyü bir kez daha gözler önüne serdi. Skandala imza atan Ün'e sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz" açıklamasıyla yetindi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son zamanlarda birçok siyasi skandalla gündeme gelmeye devam ediyor. Parti içindeki gerginlikler ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının yanı sıra milletvekillerinin de imza attığı skandallar ana muhalefetteki ahlaki çöküntüyü gözler önüne seriyor.
Makam aracında kaçakçılık skandalı
Konuyla ilgili bilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Ün, skandalı CHP tarihinde sıksa rastlanan şekilde Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini kullanarak şu sözlerle savunmaya çalıştı:
Ün’ün bu pişkin açıklaması, sorumluluğu başkalarına yükleyerek kendini aklama çabası olarak yorumlandı.
Paraları pavyonda mı ezdi?
Mali kaynaklarıyla ilgili soru işaretleri oluşan Ün'ün kaçakçılık skandalın büyümeye devam etmesiyle birlikte yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı. Ediz Ün’ün kaçakçılıktan elde ettiği gelirleri pavyonlarda harcadığı iddia ediliyor.
Edirne’deki bir pavyona giden Ün’ün, mekanda neon ışıklarla karşılandığına dair fotoğraflar ortaya çıktı.
Özgür Özel yakın takipteymiş
Öte yandan kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken skandalla ilgili CHP'den ise henüz tatmin edici net bir açıklama gelmiş değil.
- Gazetecilerin konuyla ilgili yönelttiği soruya zoraki cevap vermek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ün'ün arkasında durdu. Özel"Kendisinin basın açıklamasını dinledim. Yasal bir süreç başlattığını söyledi. Suç duyurusunu bana yolladılar. Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz"şeklinde konuştu.