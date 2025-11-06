Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü

Yeni Şafak
17:036/11/2025, Perşembe
AA
Arnavutköy'de, iki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir binada hasar oluştu.
Arnavutköy'de, iki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir binada hasar oluştu. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, incelemelerin ardından hasar oluşan binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece saatlerinde, Anadolu Mahallesi Kıraç Sokak’taki iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Bu nedenle bir binada hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, incelemelerin ardından hasar oluşan binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.



