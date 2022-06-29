Asgari ücret pazarlığı başladı: Komisyon çalışmaları yarın sonuçlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor.

Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şu ifadeleri kullandı:

"Hem işçi tarafı hem devletimizin himayelerinde hem de işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacında mutabık olduk. Buraya isteyerek geldik. Vatandaşımızın beklentisinin karşılanması konusunda TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız. Enerji fiyatları dedik, yanı başımızda savaş var. Aynı belirsizlikler işçilerimizi iş sahiplerini etkiliyor. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılmasında TİSK elini taşın altına koyacaktır.

REKLAM

"İŞLETMELERİMİZİ KORUYAN DENGELİ BİR SÜREÇ OLACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

Sayın Bakanımız da çok iyi bilir. Asgari ücretten vergi alınmaması konusudur. Asgari ücretten vergi alınmıyor. 14 milyon çalışanın asgari ücret kadar kısmının vergi alınmaması bu komisyonun çıktısıdır.

Güzel bir mutabakat olmuştu. 3’lü imza ile kamu, işveren, işçi kesiminin mutabakatıyla tamamlanmıştı. Kıymetli çalışanlarımızı işletmelerimizi koruyan, ihracat yapan işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını ümit ediyorum."

Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanım uzun yıllar sonra ilk defa Haziran ayı sonlarına doğru asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Şimdi bu son 5 aydır enflasyonda olan yüksek artış özellikle gıdada olan artıştan kaynaklı bir iş. Bu toplantı ile ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için sayın Cumhurbaşkanına da teşekkür ediyorum.

REKLAM

Sayın Bakanım asgari ücretle ilgili son 5 aydır ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam özellikle gıdadaki yüksek enflasyondan dolayı eridi. Dar ve sabit gelirli çalışanlar ülkede en büyük sıkıntıyı çeken toplumun kesimi. İnsanlar ekonomik sıkıntı içerisindeler onun için bu toplantı oluyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra toplantı organize edildi. Enflasyon ortada bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi nefes aldıracak bir düzenleme olmasını arzu ediyorum.

Asgari ücret buraya geldi nitelikli işçi ne olacak. Asgari ücret ve yakını sayısı olmadığı kadar yüksek. Türkiye’nin en önemli 500 firması var biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Bunlar iyi para kazanıyorlar ama burada 400’ününde biz örgütlediysek bunu benim de TİSK'in de sizin de ülkeyi yönetenin Meclis’in de düşünmesi lazım.

REKLAM

Yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklilerin beklentisi var. Taşeron işçisinin beklentisi var. İnşallah bu toplantıdan sonra da güzel bir netice alırız. Kamuoyu da ben de memnun oluruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan tüm toplum, çalışanlar hatta çalışanlar değil orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle sınırlı olmayan toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Bir işyerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üzerinde çalışanların da ücretlerini belli bir şekilde yukarıya doğru işverenin çekmek mecburiyetinde hissettiği hiyerarşik bir yapı var.

REKLAM

Geçen hafta Cumhurbaşkanını ziyaretinden sonra toplantı organize edildi. Enflasyon ortada bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi nefes aldıracak bir düzenleme olmasını arzu ediyorum.

Asgari ücret buraya geldi nitelikli işçi ne olacak. Asgari ücret ve yakını sayısı olmadığı kadar yüksek. Türkiye’nin en önemli 500 firması var biz onun 100 tanesinde örgütlüyüz. Bunlar iyi para kazanıyorlar ama burada 400’ününde biz örgütlediysek bunu benim de TİSK'in de sizin de ülkeyi yönetenin Meclis’in de düşünmesi lazım.

Yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklilerin beklentisi var. Taşeron işçisinin beklentisi var. İnşallah bu toplantıdan sonra da güzel bir netice alırız. Kamuoyu da ben de memnun oluruz."

REKLAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan tüm toplum, çalışanlar hatta çalışanlar değil orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle sınırlı olmayan toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Bir işyerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üzerinde çalışanların da ücretlerini belli bir şekilde yukarıya doğru işverenin çekmek mecburiyetinde hissettiği hiyerarşik bir yapı var.

Asgari ücretin sınırı olmadığını görmek lazım. Pandemiden sonra büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık sadece Türkiye değil dünya büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Emtia zincirlerinin kopmasına, ulaştırma zincirlerinin kopmasına üretim yapılarında ciddi sorunların çıkması şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye’ye yansımaları daha fazla oldu.

REKLAM

"ENFLASYON ORTAMINDAN ÇIKIŞ KONUSUNDA DA TÜRKİYE MÜCADELE EDİYOR"

Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolar enerji kaynaklarına ayırdığı para bu sene 100 milyar doları geçmiş bulunmaktadır. Nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 50 milyar doların üzerindeki farkla görmek mümkün. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki negatif etkisini dikkate aldığımız zaman enflasyonun gerçek sebeplerini daha objektif bir şekilde görmemiz mümkün. Enflasyon ortamında çıkış konusunda da Türkiye mücadele ediyor.

Enerji kaynaklarını düzenlenmesinin bizim kendi irademizle yapmamız mümkün değil. 40 dolarlardan brent petrolün 120 doların üzerine geçtiği bir dönemden geçtik. Bizim irademizin dışında yeni problemlere yol açıyor. Biz bu sorunun çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlemek durumundayız.

Türkiye’nin ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 7.3’lük büyüme Türkiye’nin üretim gücünün arttığını göstermektedir. Bu bizim geleceğe dair duyduğumuz güvenin en önemli kaynaklarından biridir.

REKLAM

Bir diğer kaynağında büyümenin iç talep kaynaklı değil ihracata dayalı ihracatın da sanayi üretimine dayalı bir büyüme olmasıdır. Üretimdeki gücümüz Türkiye’nin gelecekte bu sorunları aşmasına dönük sağlıklı bir pencere içerisinden bakılmasını göstermektedir.

Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız. İhracat yaparak döviz üreterek aşacağız. Döviz üretmeden enflasyonu aşmak mümkün değildi. Türkiye IMF’in kapısını çalıyordu. Türkiye çok şükür o kapıları çalmayacak bir yerdedir. Ekonomisi döviz üretir hale gelmiştir.

Bir çok ülkede bu sorun yaşanıyor. Üretim içerisinde enflasyonla mücadele etmek bizim geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bazı ülkeler durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyor. Türkiye bunun uzağındadır ve üreterek bu sorunu çözmenin imkanlarına sahip olan bir ülkedir.

REKLAM

Asgari ücret toplantısında üzerinde durmamız gereken mesele şudur. Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisi. Gelir dağılımını düzenleyen 2 mekanizma vardır. Rekabetçi piyasa ortamı ve sosyal devletin politikalarıdır. Gelir dağılımını bozucu etki muhtelif sektörler arasındaki rekabetin düzenleyici etkisiyle çözülür. Farklı gelir grupları arasında rekabetçi piyasa etkisiyle gelir dağılımının piyasanın düzenleyici sonuçlarını görmek mümkündür.

Çalışanlar kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada sosyal devletin devre girmesi gerekmektedir. Biz çalışanlarımızı, Türkiye’nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz.

"YASAL MEVZUATTAKİ SORUNLAR AŞMAMIZ LAZIM"

Asgari ücretin normal zamanda toplanması gerektiğini söylemiştim. Bugün gelen noktada çalışanların enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6 küsür milyon işçimizi oluşturuyor. Onlarla sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur.

REKLAM

İlk 1000 içerisindeki örgütlenme sayısı yüzde 13-14'e yakındır bu ciddi bir sorundur. Asgari ücret dışında Türkiye’deki emekçiler örgütlenmediği zaman ücretler asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır. Bunun açılması için örgütlenmenin önünü açmamamız lazım.

İşletmelerde sosyal barışı üretimin temeli olan sosyal barışı korumak zorundayız. Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Yasal mevzuattaki sorunlar aşmamız lazım.

Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Düzenlememizde biz sadece Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz ektileri aşmakla kalmayacağız sosyal transfer yapma imkanını da bulmuş olacağız.

Gelir dağılımında devletin yaptığı müdahale çalışanların lehine sosyal transfer anlamını taşımaktadır. Türkiye’nin büyük kuruluşları karlarını yüzde 137 düzeyinde artırdılar. Bunun sağlıklı bir tarafı da var artık maliyet karı kazanarak karlarını artırıyorlar.

REKLAM

Bu karlarını emekçilerin de çalışanlarımızla paylama durumundalar. Türkiye üretimde sosyal barışı sağlamadan ilerlemeye devam edemez, üretmeden büyümesi mümkün değildir. Sosyal barış içerisinde paylaşarak büyüyeceğiz. Konjonktürel ekonomik dalgalanmaların negatif etkilerini ortadan kaldıracağız. Sağlıklı, çalışanlarımızı memnun eden bir netice alırız. Ben milletimize bu toplantının hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum."

EKONOMİ Asgari ücrette 3 formül

FOTOĞRAF 18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrete ara zam konusunda açıklamalarda bulundu.<br> Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.\" ifadelerini kullandı. Milyonlarca çalışan gözünü temmuz ayına çevirdi. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz 2022 Net Brüt Asgari ücrete zammı ne kadar, asgariye zam var mı? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ek zam ne kadar, kaç TL? İşte masadaki formüller... Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? <br><br>Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı. Temmuz 2022 Net Brüt Asgari ücrete zammı ne kadar, asgariye zam var mı? <br><br>Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.<br><br> Sabah'ın haberine göre, hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?<br><br>Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.<br><br> Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.<br><br> 5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.<br><br>Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor. Asgari ücrete ek zam ne kadar, kaç TL olacak? <br><br>Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor. Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak. Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek. PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI<br><br>ASGARİ ÜCRET 5.004,00<br>SGK PRİMİ % 14 700,56<br>İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04<br>KESİNTİLER TOPLAMI 750,60<br>NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40<br> İŞVERENE MALİYET<br><br>Brüt asgari ücret: 5004,00<br>SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62<br>İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08<br>İşverene toplam maliyet: 5.879,70<br>KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62 ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TLAY)<br><br>Brüt asgari ücret: 6.310,04<br>SGK primi % 14: 883,41<br>İşsizlik sig. primi % 1: 63,10<br>Kesintiler toplamı: 946,51<br>Net asgari ücret: 5.363,53 Milyonlar temmuza kilitlendi: Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili müjdeli haberi verdi. Asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız" dedi. Milyonlarca çalışan gözünü temmuz ayına çevirdi. Komisyon ilk toplantısını çarşamba günü saat 14'te yapacak. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuz 2022 Net Brüt Asgari ücrete zammı ne kadar, asgariye zam var mı? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ek zam ne kadar, kaç TL? İşte masadaki formüller... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder