Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.





Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.





Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





2025 yılı asgari ücret zam tahminleri

Asgari ücrete yüzde 28'lik zam yapılması durumunda;

Mevcut asgari ücrete yüzde 28'lik artış yapılması durumunda asgari ücret 4 bin 760 lira artacak ve 21 bin 762 liraya yükselecek.





Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapılması durumunda;

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.





Asgari ücrete yüzde 40'luk zam yapılması durumunda;

Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda yeni asgari ücret 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.





Asgari ücrete yüzde 45'lik zam yapılması durumunda;

Mevcut asgari ücrete yüzde 45'lik artış yapılması durumunda yeni asgari ücret 7 bin 650 lira artacak ve 24 bin 652 liraya yükselecek.

Yapay zekadan asgari ücret tahmini

2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili bir çok rakam konuşulurken yapay zekadan gelen oran 2024 ile benzer olacağı yönünde...





2024 yılı asgari ücret zam oranı yüzde 49 olarak açıklanmış 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti.





Ekonomistler, enflasyon oranları ve son veriler göz önüne alındığında böyle bir artış söz konusu değil ancak piyasa beklentileri ve masadaki oranlar da buna yakın seyirde...





İşte yapay zekanın verdiği oranlara göre 2025 yılı asgari ücreti

Yüzde 49 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 332 lira olacak.





Yüzde 46 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 822 lira olacak





Yüzde 47 zam yapılırsa yeni asgari ücret 24 bin 992 lira olacak





Yüzde 48 zam yapılırsa yeni asgari ücret 25 bin 162 lira olacak



