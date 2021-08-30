Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı: Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Düğün son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu, iş adamları Adnan Bayram ve Seyithan Bayram’ın kardeşi, Serhat Bayram’ın ağabeyi Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.



Kır düğününe, binlerce kişi katılım sağladı. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, milletvekilleri, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasiler, oda başkanları, gazeteciler, spor camiası, eş dost ve akrabalar katıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standının kurulduğu tören, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

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Binlerce kişinin bir arada halay çektiği düğün töreni gece geç saatlere kadar devam etti.