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Aşırı hız nedeniyle her gün ortalama 10 kişi hayatını kaybediyor

Aşırı hız nedeniyle her gün ortalama 10 kişi hayatını kaybediyor

10:295/06/2025, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yolun sonu bayram olsun. Geçen yıl kara yollarımızda meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik. Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız; lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, aşırı hız konusu ile ilgili bir kamu spotu da yer aldı.



#trafik kazası
#aşırı hız
#Ali Yerlikaya
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