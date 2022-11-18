Gündem Aslı Baykal bu kez direkt Kılıçdaroğlunu hedef aldı Demokrasi Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde inşa edilmez
POLİTİKA

Aslı Baykal bu kez direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Demokrasi Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde inşa edilmez

CHP'den istifa etmesinin ardındna eski partisine yönelik sert eleştirilerde bulunan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bu kez direkt CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykal, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykal bu kez direkt Kılıçdaroğlunu hedef aldı: Demokrasi Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde inşa edilmez
Aslı Baykal ile Deniz Baykal.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'ye yönelik 'gayrimililer' çıkışı sonrası bu kez de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Özgürlükçü olmak için gayrımilli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur." ifadelerini kullanan Baykal, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözler sarf etti.

"DEMOKRASİ AMERİKAN HAMBURGERCİSİNDE İNŞA EDİLMEZ"

Baykal, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." dedi.

Aslı Baykal CHP'ye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım
GÜNDEM
Aslı Baykal CHP'ye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım

Partisinden istifa eden Aslı Baykal 'CHP gayri milli' sözlerine yapılan eleştirilere cevap verdi: Milli saftayım
GÜNDEM
Partisinden istifa eden Aslı Baykal 'CHP gayri milli' sözlerine yapılan eleştirilere cevap verdi: Milli saftayım
ABDnin en yaşlı başkanı 80 oldu

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' 80 oldu

​2024'te tekrar başkanlık yarışına girecek mi?
Açılış maçını Ekvador kazandı

Açılış maçını Ekvador kazandı

​Fenerbahçeli futbolcu Valencia attığı gollerle maça damga vurdu.
Terör örgütü YPG/PKKdan Karkamışa roket saldırısı

İsveç'te Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar.
Filistin'i unutmadılar

Filistin'i unutmadılar

​Katar Milli Takımı kaptanı Filistin kol bandıyla sahaya çıktı.

Diyarbakır'da 'Büyük Aile Buluşması' düzenlendi.

Gol neden<br> iptal edildi?

Gol neden
iptal edildi?

​Futbolseverler hakemin kararını anlayamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.