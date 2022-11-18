Aslı Baykal bu kez direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Demokrasi Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde inşa edilmez

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'ye yönelik 'gayrimililer' çıkışı sonrası bu kez de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Özgürlükçü olmak için gayrımilli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur." ifadelerini kullanan Baykal, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözler sarf etti.

"DEMOKRASİ AMERİKAN HAMBURGERCİSİNDE İNŞA EDİLMEZ"

Baykal, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." dedi.

GÜNDEM Aslı Baykal CHP'ye savaş açtı: Gayrimillileri cımbızımla teker teker toplayacağım