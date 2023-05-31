Aslı Baykal Uğur Dündar'ı yerin dibine soktu: Başarısız muhalefetin tetikçisi

"Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de "yemeğe" değil, "yemeye" yazılır. Siz TV'nin parasını "yemeye" bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!"