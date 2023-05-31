Aslı Baykal Uğur Dündar'ı yerin dibine soktu: Başarısız muhalefetin tetikçisi

Uğur Dündar - Aslı Baykal.
Milli irade, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile tecelli etti.
Seçmenin yüzde 52'si yeniden "Erdoğan" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez muhalefete galip geldi.
Seçim sürecinde Yedili Masa'ya yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medyada tartışma çıktı.
"Diktator Kılıçdaroğlu"
Muhalefetin yaşadığı seçim hezimeti sonrası istifa çağrılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösteren Aslı Baykal'ın tweetini alıntılayan Uğur Dündar, Halk TV'nin satılması üzerinden Baykal'ı eleştirdi.
"Hala kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor"
Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine tepki gösteren Dündar'a cevap veren Aslı Baykal, Dündar'ın Halk TV'nin Genel yayın yönetmeni olmak için kendisine yaranmaya çalıştığını söyledi.
Baykal şunları yazdı;