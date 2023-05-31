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Aslı Baykal Uğur Dündar'ı yerin dibine soktu: Başarısız muhalefetin tetikçisi

Yedili Masa'nın yaşadığı seçim hezimeti sonrasında istifa çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösteren Aslı Baykal ile yandaş gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Aslı Baykal, kendisini eleştiren Uğur Dündar'a Halk TV üzerinden tepki gösterdi. Baykal "Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor" ifadelerini kullandı.

13:24 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uğur Dündar - Aslı Baykal.

Uğur Dündar - Aslı Baykal.

Milli irade, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile tecelli etti.

Seçmenin yüzde 52'si yeniden "Erdoğan" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez muhalefete galip geldi.

Seçim sürecinde Yedili Masa'ya yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medyada tartışma çıktı.

"Diktator Kılıçdaroğlu"

Muhalefetin yaşadığı seçim hezimeti sonrası istifa çağrılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösteren Aslı Baykal'ın tweetini alıntılayan Uğur Dündar, Halk TV'nin satılması üzerinden Baykal'ı eleştirdi.

Aslı Baykal, istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek
"Diktator Kılıçdaroğlu CHPyi yemeğe devam etme kararı aldı. Vebali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır!"
paylaşımında bulundu.
Baykal'ın paylaşımını alıntılayan Uğur Dündar ise
"Sn. Aslı Baykal, siz bırakın ahkâm kesmeyi de, CHP'nin parasıyla kurulan televizyonu kaça sattınız, onu açıklayın! Ayrıca Türkçe'de "yemeğe" değil, "yemeye" yazılır. Siz TV'nin parasını "yemeye" bakın, CHP'nin geleceğini belirlemeyi CHP'lilere bırakın!!!"
ifadelerini kullandı.

"Hala kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor"

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine tepki gösteren Dündar'a cevap veren Aslı Baykal, Dündar'ın Halk TV'nin Genel yayın yönetmeni olmak için kendisine yaranmaya çalıştığını söyledi.

Baykal şunları yazdı;

Halk tvnin Genel yayın yönetmeni olmaya çalışırken Değerli Aslı Hanımefendi diye mesaj atanlar hala kuyruk acısını çıkarmaya çalışıyor. Sen kendi kendine en dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et. Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor.


#Aslı Baykal
#Uğur Dündar
#Halk TV
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#CHP
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