Ateşkes belirsizliği: Biden İsrail’in şartlarını dayatmaya çalışıyor

Dondurma yerken ateşkes propagandası 4 ayı aşkın bir süredir Gazze’ye ölüm yağdıran ve neredeyse 30 bin Filistinliyi katleden İsrail’in Hamas’la ateşkes görüşmeleri sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, dondurma yerken sarf ettiği ciddiyetsiz sözlerle hem görüşmeleri sabote etti, hem de İsrail’in şartlarını Hamas’a dayatmaya çalıştı. Geçtiğimiz cuma günü Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail ve Hamas heyetleri arasında ateşkes görüşmeleri yeniden başlamıştı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde esir takası hususunda ilerleme kaydedildi. Ancak İsrail’in kalıcı bir ateşkesi reddettiği ve Biden’ın iddiaları aksine Hamas’ın kalıcı ateşkes olmadan esir takasını kabul etmeyi düşünmediği belirtildi. Hamas, Biden’ın açıklamalarını propaganda ve kendileri üzerinde baskı kurma amaçlı olduğunu belirtti.

SORUMLULUĞU HAMAS’A YIKMA DERDİNDE

Ünlü komedyen Seth Meyers ile dondurma yerken basın mensuplarına konuşan Biden, Hamas’ın esir takasını kabul etmesi halinde terör devleti İsrail’in Ramazan ayında saldırıları durduracağını belirtti. "Umuyorum bu hafta sonuna kadar anlaşma sağlanacak” diyen Biden, “Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" sözlerini kullandı. Biden’ın dondurma yerken sarf ettiği ciddiyetsiz sözler, “Anlaşma olmazsa sorumluluğu Hamas’a yıkacak” yorumuna neden oldu.

HAMAS BIDEN’I YALANLADI

Biden’ın açıklamaları sonrası El-Arabi TV'ye konuşan Hamas yetkilisi konuşan Üsame Hamdan, Biden yönetimini görüşmeleri sabote etmekle suçladı. Taslak belgenin grubun taleplerini karşılamadığını belirten Hamdan, Washington’ın ateşkes taslağını propaganda amacıyla sızdırdığını kaydetti. Sızdırılan görüşmede kalıcı ateşkesin İsrail tarafından reddedildiğini kaydeden Hamdan, "Paris Zirvesi taslağı Amerika'nın önerisidir ve amacı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yeni bir saldırıya hazırlanmak

için daha fazla zaman vermektir" dedi.

ANLAŞMA 2 SAFHALI OLACAK

Devam eden ateşkes görüşmelerinin detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. Yapılan görüşmelerde tarafların esir takası konusunda ciddi ilerleme kaydettiği ancak kalıcı ateşkes konusunda sonuca ulaşamadığı belirtildi. Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen bu anlaşmanın birinci anlaşma olduğu ve bu ateşkesin sorunsuz şekilde geçmesi halinde ikinci aşamaya geçileceği ifade edildi. Taraflar arasında kabul gören esir takası taslağına göre, 1 İsrailli esire karşı 10 tutuklu Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

BERGUSİ DE SERBEST BIRAKILACAK

Serbest bırakılacak Filistinliler arasında, 2011'deki Gilad Şalit takasında serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklananlar ve uzun süreli hüküm giyenlerin yer alacağı kaydedildi. Hamas’ın lider isimlerinden Mervan Bergusi’nin, ya esir takasında ya da bir sonraki anlaşmada bırakılacağı ifade edildi. İsrail'in uzun yıllardır tünel korkusu nedeniyle Gazze'ye büyük inşaat makinelerinin izin vermemesinin ardından Gazze'ye artık bu makinelerinde girmesine izin verileceği öğrenildi. Ateşkesin devreye girerek takasın gerçekleşmesiyle birlikte İsrail'in günde 8 saat hava harekatı yapmayacağı da taahhüt edilen bir diğer madde.







