|
Gündem

Ateşkes belirsizliği: Biden İsrail’in şartlarını dayatmaya çalışıyor

ABD Başkanı Biden, Paris görüşmelerinden pazartesi günü bir sonuç beklediğini söyledi. Hamas, açıklamayı manipülâsyon olarak niteledi ve İsrail’in kalıcı ateşkes istemediğini açıkladı. Dünya halen soykırımı sürdüren, milyonları açlığa mahkum eden İsrail’in bir an önce durdurulmasını bekliyor.

Burak Doğan
04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:25 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
2 milyon Filistinli açlık ve ölümle sınanırken Biden dondurma yiyerik ateşkes ilişkin konuştu.
2 milyon Filistinli açlık ve ölümle sınanırken Biden dondurma yiyerik ateşkes ilişkin konuştu.

Dondurma yerken ateşkes propagandası 4 ayı aşkın bir süredir Gazze’ye ölüm yağdıran ve neredeyse 30 bin Filistinliyi katleden İsrail’in Hamas’la ateşkes görüşmeleri sürerken, ABD Başkanı Joe Biden, dondurma yerken sarf ettiği ciddiyetsiz sözlerle hem görüşmeleri sabote etti, hem de İsrail’in şartlarını Hamas’a dayatmaya çalıştı. Geçtiğimiz cuma günü Fransa’nın başkenti Paris’te, İsrail ve Hamas heyetleri arasında ateşkes görüşmeleri yeniden başlamıştı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde esir takası hususunda ilerleme kaydedildi. Ancak İsrail’in kalıcı bir ateşkesi reddettiği ve Biden’ın iddiaları aksine Hamas’ın kalıcı ateşkes olmadan esir takasını kabul etmeyi düşünmediği belirtildi. Hamas, Biden’ın açıklamalarını propaganda ve kendileri üzerinde baskı kurma amaçlı olduğunu belirtti.

SORUMLULUĞU HAMAS’A YIKMA DERDİNDE

Ünlü komedyen Seth Meyers ile dondurma yerken basın mensuplarına konuşan Biden, Hamas’ın esir takasını kabul etmesi halinde terör devleti İsrail’in Ramazan ayında saldırıları durduracağını belirtti. "Umuyorum bu hafta sonuna kadar anlaşma sağlanacak” diyen Biden, “Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" sözlerini kullandı. Biden’ın dondurma yerken sarf ettiği ciddiyetsiz sözler, “Anlaşma olmazsa sorumluluğu Hamas’a yıkacak” yorumuna neden oldu.

HAMAS BIDEN’I YALANLADI

Biden’ın açıklamaları sonrası El-Arabi TV'ye konuşan Hamas yetkilisi konuşan Üsame Hamdan, Biden yönetimini görüşmeleri sabote etmekle suçladı. Taslak belgenin grubun taleplerini karşılamadığını belirten Hamdan, Washington’ın ateşkes taslağını propaganda amacıyla sızdırdığını kaydetti. Sızdırılan görüşmede kalıcı ateşkesin İsrail tarafından reddedildiğini kaydeden Hamdan, "Paris Zirvesi taslağı Amerika'nın önerisidir ve amacı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yeni bir saldırıya hazırlanmak

için daha fazla zaman vermektir" dedi.

ANLAŞMA 2 SAFHALI OLACAK

Devam eden ateşkes görüşmelerinin detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. Yapılan görüşmelerde tarafların esir takası konusunda ciddi ilerleme kaydettiği ancak kalıcı ateşkes konusunda sonuca ulaşamadığı belirtildi. Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen bu anlaşmanın birinci anlaşma olduğu ve bu ateşkesin sorunsuz şekilde geçmesi halinde ikinci aşamaya geçileceği ifade edildi. Taraflar arasında kabul gören esir takası taslağına göre, 1 İsrailli esire karşı 10 tutuklu Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

BERGUSİ DE SERBEST BIRAKILACAK

Serbest bırakılacak Filistinliler arasında, 2011'deki Gilad Şalit takasında serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklananlar ve uzun süreli hüküm giyenlerin yer alacağı kaydedildi. Hamas’ın lider isimlerinden Mervan Bergusi’nin, ya esir takasında ya da bir sonraki anlaşmada bırakılacağı ifade edildi. İsrail'in uzun yıllardır tünel korkusu nedeniyle Gazze'ye büyük inşaat makinelerinin izin vermemesinin ardından Gazze'ye artık bu makinelerinde girmesine izin verileceği öğrenildi. Ateşkesin devreye girerek takasın gerçekleşmesiyle birlikte İsrail'in günde 8 saat hava harekatı yapmayacağı da taahhüt edilen bir diğer madde.



#ABD
#Biden
#Gazze
#İsrail
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Batman Ramazan İmsakiyesi 2024 İftar Saati, Sahur Vakti