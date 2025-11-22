Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Atina’da Kızılelma tedirginliği

Atina’da Kızılelma tedirginliği

Canberk Doğan
04:0022/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kızılelma’nın F-16 uçaklarıyla gerçekleştirdiği test uçuşu Yunanistan'ı korkuttu.
Kızılelma’nın F-16 uçaklarıyla gerçekleştirdiği test uçuşu Yunanistan'ı korkuttu.

Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın F-16 uçaklarıyla gerçekleştirdiği test uçuşu Yunanistan'ı korkuttu. Yunan Pentapostagma gazetesi, Kızılelma'nın uçuşunu okurlarını "Alarm” olarak duyurdu.

F-16’YA KİTLENMESİ YUNAN'I ŞAŞIRTTI

Pentapostagma, Kızılelma’nın son uçuşunda Murad AESA radarını kullanarak 30 mil mesafeden bir F-16’ya kilitlendiğini, hedefin konum, hız ve yön bilgilerinin anlık olarak Gökdoğan füzesine aktarıldığını yazdı. Haberde, Gökdoğan’ın kanat altı entegrasyonunun hem aerodinamik hem de elektronik açıdan doğrulandığı, testte “başarılı bir simüle edilmiş angajman” gerçekleştirildiği ifade edildi. Yunan medyası bu gelişmeyi, “Türkler, Kızılelma’dan bir F-16’ya karşı simüle füze atışı gerçekleştirdi. İnsanlı ve insansız platformların birlikte görev yapabildiğini gösteren kritik bir gelişme” şeklinde duyurdu.

YÖNETİME ACİL ÇAĞRI

Pentapostagma haberde Atina'ya acil çağrıda bulundu. Türkiye’nin hava üstünlüğünde hızlı bir ilerleme kaydettiği ifade edidi, şu değerlendirme yapıldı: “Türkiye’nin hava üstünlüğü kazanmasına izin verilmemelidir. Ek Rafale savaş uçakları ve İsrail’den F-35 tedariki için ABD’den onay istenmelidir. Bu adımlar dengenin Yunanistan lehine çevirmek için elzemdir.”



#Yunanistan
#Atina
#Kızılelma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?