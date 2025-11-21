Yunan basınından çarpıcı itiraf: 'Biz sadece izledik, Ankara yeni standardı belirledi'

Yunanistan’ın önde gelen medya kuruluşlarından Banking News, MKE tarafından geliştirilen TOLGA hava savunma sisteminin sahadaki performansını mercek altına aldı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu yeni hamlesinin bölge dengelerini değiştirdiğine dikkat çekilen haberde, sistemin başarısı ve Ankara'nın artan gücü detaylı bir analizle okuyucuya sunuldu.









GELİŞMELERİ SADECE İZLEDİK





Analizde en dikkat çeken bölüm, Yunanistan'ın tutumuna dair yapılan öz eleştiri oldu. Haberde, "Gelişmeleri izlemekle yetindik. Türkiye ise yeni bir insansız hava aracı savunma sistemi geliştirdi" ifadeleri kullanılarak, Ankara'nın savunma sanayiindeki ilerleyişinin Atina tarafından çaresizce takip edildiği belirtildi.









8 FARKLI SENARYODA TAM İSABET





Karapınar Test ve Değerlendirme Merkezi’nde, aralarında yabancı gözlemcilerin de bulunduğu 100’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen testlerin sonuçları haberde geniş yer buldu.





Çok Yönlü İmha: Sistemin 8 farklı senaryoda denendiği belirtildi.





Tam Performans: Hem "Soft Kill" (elektronik harp, karıştırma) hem de "Hard Kill" (füze, top, makineli tüfek) yöntemlerinde %100 başarı sağlandığı vurgulandı.





Küresel Tedarikçi: Bu performansın Türkiye’yi hızla "sektöre yön veren küresel tedarikçiler" ligine taşıdığı ifade edildi.









"MİLLİ BİR AERODİNAMİK KALKAN"





Yunan haber sitesi, Türkiye’nin İHA alanındaki tecrübesini kısa menzilli hava savunma sistemlerine başarıyla transfer ettiğini yazdı. TOLGA projesi, Türkiye'nin tamamen milli imkanlarla oluşturduğu bir "aerodinamik kalkan" kararlılığının en net kanıtı olarak nitelendirildi.









SAHADA ÜSTÜNLÜK GARANTİSİ





Haberde TOLGA'nın teknik kapasitesine dair şu detaylar öne çıkarıldı:





Tespit ve İmha: Radarlar ve elektro-optik sensörler sayesinde 10 kilometre menzilde hedef tespiti yapılabiliyor. Yıkımsız etkisizleştirme yeteneğiyle dronlar 3 kilometre mesafede devre dışı bırakılıyor.





Entegre Güç: 35 mm, 20 mm ve 12,7 mm silah sistemlerinin tek bir platformda birleştirilmesi, "sahada üstünlük garantisi veren tasarım" olarak tanımlandı.





SADECE TEKNİK DEĞİL SİYASİ MESAJ





Özellikle ucuz FPV dronların savaş sahasını domine ettiği bir dönemde, TOLGA'nın Türkiye'yi "normları belirleyen ülke" statüsüne getirdiği belirtildi. Analizin sonuç bölümünde ise şu çarpıcı değerlendirmeye yer verildi:





"Yüzde yüz başarı oranı yalnızca teknik bir sonuç değil. Türkiye hem iç kamuoyuna hem de potansiyel yabancı alıcılara net bir mesaj verdi: Bu alanda Ankara artık lider."







