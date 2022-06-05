Atina'nın üç aşamalı işgal planı

Mavi Vatan doktrininin öncü isimlerinden müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Atina’nın Türkiye’yi şikayet etmek için Avrupa ve ABD’ye gönderdiği 16 haritanın, Yunanistan’ın 3 aşamalı Ege’yi işgal planının bir parçası” olduğunu söyledi. Türkiye’nin Yunanistan’ın tezlerine karşı uluslararası platformlarda Mavi Vatan haritasını anlatması gerektiğini ifade eden Yaycı, “Konjonktürü kendine fırsat gören Yunanistan başımıza bela olacak. Her duruma hazırlıklı olmalıyız” dedi. Yunanistan’ın gündeme taşıdığı haritalarla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Yaycı şunları kaydetti:

Cihat Yaycı

TÜRKİYE ARTIK HAKKINI ARIYOR

Yunanlılar bu haritaları ABD ve Avrupa ile paylaşarak şunu söylüyor: “1970’lere kadar Türkiye bizim her şeyimizi kabul etmişti. Adalar Denizi, (Ege Denizi) bizim denizimizdi. Sonra bunlar yavaş yavaş Kıbrıs’tan başlayıp Kardak krizi, hava sahası ve benzeri söylemlerle hak iddia etmeye başladılar...” Maalesef Türkiye geçmiş yıllarda Yunanistan’ın oldu bittilerine gerekli tepkiyi vermedi. Şimdi ise Türkiye denizlerdeki hak ve menfaatlerinin farkında. Türkiye artık “hakkım var” demeye başladı.

ABD CESARET VERİYOR

Türkiye’nin Libya ile anlaşma imzalaması, Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları ile Yunanistan köşeye sıkıştı. Yunanlar şimdi Türkiye’nin diplomatik duruşuna karşı cevap vermeye çalışıyor. Konjonktüre göre uygun olduğunu düşünüyorlar. Türkiye Suriye’de harekata hazırlanırken, Finlandiya ve İsveç konusunda Avrupa’yı rahatsız eden bir duruş sergilerken, bu konjonktürden istifade etmek istiyorlar. ABD Başkanı’nın kendini “Bidenepulos” olarak takdim etmesi de Yunanistan’ı cesaretlendiriyor.

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2017’DE İLAN ETTİLER

Yunanistan 2017’de 3 basamaklı “karasularını arttırma planı” başlatmıştı. Şimdi bu haritalarla o planı uygulamaya çalışıyorlar. Planın birinci aşamasında, hem Girit’te hem de Büyük-Küçük Çuha’da karasularını arttırma kararı almışlardı. Ama Türkiye’nin baskısıyla ikinci aşamaya geçemediler. Şimdi ikinci ve üçüncü basamağa geçmeye çalışacaklar. İkinci basamak Girit Adası ile Büyük-Küçük Çuha ve Mora Yarımadası arasında karasularını 12 mile çıkartmak. Üçüncü basamak Yunan karasularında 12 mile çıkartmak. Son aşama ise bütün Adalar Denizi’nde 12 mil ilan etmek.

1995 KARARININ ARKASINDA DURULMALI

Bugün Türkiye’nin duruşunu takdirle karşılıyorum. Bu konu milli bir mesele. İktidarıyla muhalefetiyle çok ciddi günler yaşıyoruz. Yunanistan başımıza bela çıkaracak. Bunun için şu andan itibaren çok net bir duruş sergilemeliyiz, her şeye hazırlıklı olmalıyız. TBMM 1995 yılında “Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine çıkartması durumunda tüm güç unsurlarıyla karşı koyacağını” ilan etmişti. Bu duruştan taviz verilmeyeceğini bütün parti liderleri açıkça beyan etmelidir, iç siyaset hesabı yapılmamalıdır.

Artık bilimsel bir haritamız var

Yunanistan’ın haritalarına kendi Mavi Vatan haritamızı anlatarak karşılık vermeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül 2020’deki Doğu Akdeniz Sempozyumu’nda üniversitelere “kendi haritamızı hazırlayalım” talimatı vermişti. O talimat geçen hafta yerine geldi. İstanbul Üniversitesi bilimsel yayın olarak Mavi Vatan’ın haritasını çıkarttı. “Mavi Vatan-Bir Harita ve Bir Doktrin” adlı esere herkesin sahip çıkması gerek. Elçilerimize bu haritamız anlatılmalı, Türkiye’nin hakları konusunda bilgilendirilmeliler.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında