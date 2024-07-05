Avcılar'da kayan TIR D-100 Karayolu'nu kapattı: Yoğun trafik oluştu

"Ben yolda duruyordum. TIR yukarıdan geldi, virajı alamadı. Yağmurdan dolayı kaydı. Aşağıdan gelen metrobüs Allah'tan durdu. Ölen ya da yaralanan yok. Yol trafiğe kapalı, muhtemelen trafik Beylikdüzü'ne kadar gitmiştir"