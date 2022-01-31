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SAKARYA

AVM'de korku dolu anlar: İki kişiyi vurup kendisini tuvalete kilitledi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir AVM önünde yaşanan ve iki kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavga sonrasında şüphelilerden biri korku dolu anlar yaşattı. AVM içerisine silahıyla giren saldırgan, kendisini tuvalete kilitledi. AVM içerisinde yaşanan o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
AVMde korku dolu anlar: İki kişiyi vurup kendisini tuvalete kilitledi
AVM’ye silahla giren şüpheli kendisini tuvalete kilitlemiş

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan Agora AVM önünde meydana geldi.

R.K., M.A. ve U.D. K.Y. isimli 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında U.D. ve K.Y. isimli şüpheliler, silahla R.K. ve M.A.’yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında kaçmak için silahıyla birlikte AVM’ye giren U.D. isimli şüpheli ise korku dolu anlar yaşattı.

İHA

AVM’de bulunan tuvalete kendisini kilitleyen şahıs için polis ekipleri harekete geçti. AVM’ye giriş ve çıkışlar ile şahsın kendisini kilitlediği kata iniş-çıkışları kapatan ekipler, kısa bir süre sonra U.D.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

O anlar ise alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İHA

Görüntüleri kaydeden kişi, “Şu anda o kata çıkış yasaklandı, sivil polisler var orada. Kendisini içeriye kilitlemiş ve yüzü de kan içerisinde. Polisler ve güvenlikler tuvaleti sardı” ifadelerini kullandı.

Yoldan çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı
FOTOĞRAF 11
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Kaza, saat 22:45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu’nun yol ayrımında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre 34 TA 6654 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
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Bariyelere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı.
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Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yoldan çıkan otomobile bariyer ok gibi saplandı
Maltepe Başıbüyük Yolu üzerinde gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

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