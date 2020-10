Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Fransız Charlie Hebdo dergisinde kendisine yönelik hakaret içerikli karikatüre tepki gösteren Erdoğan, “Maalesef, İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın özellikle Avrupa’daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu derginin karikatürle şahsımı hedef aldığını duyduk. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten” dedi. Bu sözler üzerine milletvekillerinin uzun süre ayakta alkışladığı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Bunlar Avrupa’nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir.

DEĞERLERİMİZDEN ELİNİZİ ÇEKİN

Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Müslüman ve Türk düşmanlığını, iç politikalarındaki başarısızlıklarını örtmenin kılıfı olarak kullanmaya çalışanlardan, o kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz. Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Biz, son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz, tepkisiz kaldığımız, mukabelede bulunmadığımız gün öldük demektir.

SİZ KATİLSİNİZ

Batı’ya sesleniyorum siz değil misiniz Ruanda’da yüz binlerce insanı katleden, Afrika’nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan’a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan’da? Lübnan’da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta, bunlar, Haçlı seferini yeniden başlatmak istiyorlar. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.

