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POLİTİKA

Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’daki İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri “kin ve nefret bataklığı”nda boğulup gideceklerini söyledi. Erdoğan, “Bunlar Avrupa’nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleri” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.
Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.

Fransız Charlie Hebdo dergisinde kendisine yönelik hakaret içerikli karikatüre tepki gösteren Erdoğan, “Maalesef, İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın özellikle Avrupa’daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu derginin karikatürle şahsımı hedef aldığını duyduk. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki, benim sevgili Peygamberime, Sevgililer Sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten” dedi. Bu sözler üzerine milletvekillerinin uzun süre ayakta alkışladığı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Bunlar Avrupa’nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir.

DEĞERLERİMİZDEN ELİNİZİ ÇEKİN

Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Müslüman ve Türk düşmanlığını, iç politikalarındaki başarısızlıklarını örtmenin kılıfı olarak kullanmaya çalışanlardan, o kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz. Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Biz, son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz, tepkisiz kaldığımız, mukabelede bulunmadığımız gün öldük demektir.

SİZ KATİLSİNİZ

Batı’ya sesleniyorum siz değil misiniz Ruanda’da yüz binlerce insanı katleden, Afrika’nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan’a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan’da? Lübnan’da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta, bunlar, Haçlı seferini yeniden başlatmak istiyorlar. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.

  • Dünyada yepyeni bir dönemi başlatacağız
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin, kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız.”
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