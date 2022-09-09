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ANKARA

Avrupa’ya soba yetiştiremiyoruz: Siparişler 19 kat arttı

Enerji krizi nedeniyle ısınmada sobaya dönüş yapan Avrupa’dan Türkiye’ye sipariş yağıyor. Ankara Ulus’ta soba üretimi yapan Gökhan Aybar, "Geçtiğimiz yıl sadece 5-6 yurt dışı satışımız varken, bu yıl eylül ayına kadar 100’ün üzerinde ürünü Avrupa’ya gönderdik. Sadece bu hafta İtalya'dan 125 adet sipariş aldık” dedi. Aybar, Edirne ve Kırklareli’ne de Avrupa'dan yoğun sipariş geldiği bilgisini verdi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Avrupa’ya soba yetiştiremiyoruz: Siparişler 19 kat arttı
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Enerji krizi nedeniyle sobaya dönen Avrupa’dan, Türkiye’ye sipariş yağıyor. Ankara Ulus’ta soba üretimi yapan Gökhan Aybar, yurt dışına gönderilen ürünlerden 400-500 euro arası ekstra ücret alınmasına rağmen son 4 ayda yurt dışı siparişlerinin arttığına dikkat çekti. Aybar, “Geçtiğimiz yıl yurt dışına 5-6 satışımız varken, bu yıl eylül ayına kadar 100’ün üzerinde ürünü Avrupa’ya gönderdik. Ayrıca bu hafta sadece İtalya’ya gönderilmek üzere 125 sipariş aldık” dedi.

GURBETÇİ YANINDA GÖTÜRÜYOR

Yurt dışı siparişlerinin dışında Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin de Türkiye’den soba alarak yaşadıkları ülkelere götürdüklerini belirten Aybar, “Gurbetçiler kendi araçlarıyla sobayı götürdüğünde ekstra ücret ödemiyor. Bu nedenle Türkiye’den soba almak mantıklı geliyor. Doğalgaz parasına yetişemedikleri için soba aldıklarını söylüyorlar” dedi. Aybar, Avrupa’dan gelenler nedeniyle Edirne ve Kırklareli’de de sobaya ilginin arttığını kaydetti.

Avrupa’daki enerji krizi, soba üreticilerinin işlerini açtı. Ankara’da soba imalathanesi olan Gökhan Aybar, gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönerken soba götürdüklerini söyledi.
Avrupa’daki enerji krizi, soba üreticilerinin işlerini açtı. Ankara’da soba imalathanesi olan Gökhan Aybar, gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönerken soba götürdüklerini söyledi.

FATURALAR ÇOK YÜKSELDİ

Hollanda’da yaşayan Orhan Altıparmak da soba alan gurbetçilerden. Altıparmak, “Geçtiğimiz kış son doğalgaz faturam 157 euro idi. Şu an kış gelmeden 350 euro ödemeye başladık. Hollanda’da devlet çalışmayana faturalarında yardım ediyor ama çalışana faturalarda en ufak destek yok” diye konuştu. Altıparmak, birçok Hollanda vatandaşının da soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi farklı ısınma yöntemlerini denemeye başladığı bilgisini verdi.

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