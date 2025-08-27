Avukat Mücahit Birinci adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, tutuklu bulunan bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alınmıştı.

Söz konusu iddialar için, Adalet Bakanlığı’ndan Başsavcılığa soruşturma izni verilmesinin ardından Birinci, ’şüpheli’ sıfatıyla savcılıkta ifadesi alınmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş ve savcılıkta ifade vermişti. Birinci, ifadesinin ardından ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile ’imza’ şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Öte yandan Birinci, adliyede gazetecilerin soruları üzerine, "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur." ifadelerini kullandı.