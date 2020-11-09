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Gündem Ayasofya Camiinde 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor
İSTANBUL

​Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan iskele sökülüyor

Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan dev iskele sökülmeye başlandı. Uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.

Haber Merkezi DHA
İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor.
İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor.

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskele sökülüyor.

DHA

1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı.

DHA

Ancak dev iskele, 3 yıl sonra yeniden kuruldu. Bu defa iç duvarların onarımı için kurulan iskeleler, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

DHA

İskelenin sökülmesi için, camide çalışmalar başladı. İşçiler iskeleyi üst kısımdan başlayarak yavaş yavaş söküyor. Camide bir yandan da ziyaret ve ibadet sürüyor.

Öte yandan iskelenin bir kısmının sökülmesi ile birlikte, uzun yıllardır dev iskelelerin kapattığı 'Serafim Melekleri'nden biri de görülmeye başlandı.

Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
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“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?
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Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı: Seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak soyan kim?
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