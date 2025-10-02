Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü

Aydın'da çamaşır asarken balkondan düşen kadın öldü

11:132/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şimşek'i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şimşek'i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede Yeni Mahalle'deki bir apartmanın 5. katında yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Neriman Şimşek (33), çamaşır astığı sırada dengesini kaybedip balkondan düştü.


Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Şimşek, ağır yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şimşek'i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




#aydın
#balkon
#Düşme
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 2 Ekim 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!