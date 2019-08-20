Ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

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Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun adına, mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dursun'un ardından

"Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu varoluş felsefesiyle, yine memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı. Şunu herkes bilsin ki kuzuları daima kollayıp çakallara kaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.