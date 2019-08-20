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İncir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın öldü

Ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin İncirli ilçesinde evinin yakınındaki ağaca incir toplamak için çıkan Fatma Topkaç, dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının durum fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Haber Merkezi DHA
İncir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.
İncir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Fatma Topkaç (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.45 sıralarında İlbistanlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, incir toplamak için evinin yakınındaki ağaca çıkan Fatma Topkaç, dengesini kaybedip, düştü.

Yakınlarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Topkaç'ın cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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