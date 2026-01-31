Aydın'da fırtına çatıyı uçurdu: 2 ev zarar gördü

Olay, Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan fırtına, inşaat halindeki evin çatısını yerinden söktü. Savrulan çatı, başka bir evin çatısına çarpıp hasara yol açtı. Ayrıca evin çatısındaki güneş enerjisi sistemi de zarar gördü.