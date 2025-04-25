Ayılar arıcılara zor günler yaşatıyor

Giresun’un Keşap ilçesinde arıcılıkla geçimini sağlayan üreticiler, köy kırsalına yerleştirdikleri kovanların ayılar tarafından parçalanması nedeniyle zor günler yaşıyor. İlçeye bağlı Gönüllü köyü başta olmak üzere, Kirazlı, Bayramşah gibi birçok köyde aç kalan ayılar köy kırsalında bulunan arı kovanlarını parçaladı. Bölgede giderek artan ayı popülasyonu nedeniyle can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade eden Gönüllü Köyü Muhtarı Mustafa Albayrak, "Kış uykusundan uyanan ayılar yerleşim yerlerine kadar inerek, arı kovanlarımıza zarar verdi. Gönüllü köyümüz başta olmak üzere Bayramşah ve Kirazlık köylerimizde 100’den fazla arı kovanı zarar gördü. Arı kovanlarımız kış olması nedeniyle henüz ormanlık alanlara veya yaylalara çıkartmadık. Köyümüze kadar inen ayılar kovanlarımıza zarar verdi. Son yıllarda artmaya başladı ve köylerimize kadar inmeye başladı. Bu da haliyle bizleri endişelendiriyor. Bırakın malımızı, canımıza saldırıdan dahi endişe duymaya başladık" dedi.