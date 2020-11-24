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Gündem Aziz Yıldırımın koruması dehşet saçtı Tersane çalışanı hayatını kaybetti
İSTANBUL

Aziz Yıldırım'ın koruması dehşet saçtı: Tersane çalışanı hayatını kaybetti

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın korumalarından A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahından çıkan mermi tersanede şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Karahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi DHA
Genç şoförden geriye fotoğrafları kaldı.
Genç şoförden geriye fotoğrafları kaldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İddialara göre Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y'nin doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Koruma polisi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Acı haberi alan Karahan'ın yakınları hastaneye akın etti. Babası Temel Karahan ve anne Emine Karahan ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Emine Karahan tekerli sandalyeye konuldu.

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"Olayın aydınlanasını istiyoruz"

Kerim Karahan'ın kuzeni Seyit Çiçek, "Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değildir, toplumun içinde veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi. Çiçek, "Babası da Covid-19 hastasıydı. Kendisini karakoldan, şuradan buradan izin alarak buraya getirdik. Zaten ölüm haberini alınca evde zor zapt ettik. Annesinin de kronik rahatsızlığı var" şeklinde konuştu.

Evin önünde otururken vuruldu
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Evin önünde otururken vuruldu


  • Karahan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği öğrenildi.

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