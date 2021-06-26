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Baba ile oğlunun aynı okulda YKS heyecanı: Beni geçmesinden korkuyorum

Beykoz'da 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz'la birlikte aynı okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'na girdi. Babasıyla aynı okulda sınava girdiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Kamil Esat Yavuz, "Babamın sınavda beni geçmesi korkutuyor biraz" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Baba ile oğlunun aynı okulda YKS heyecanı: Beni geçmesinden korkuyorum
Kamil Esat Yavuz sınav öncesi babasına sınavla ilgili taktik verdi.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren adaylar sınavlarına girecekleri okullarının önüne geldi. 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz'la birlikte aynı okulda sınava girdi.

"BABAMIN SINAVDA BENİ GEÇMESİ KORKUTUYOR"

Heyecanının okulun önüne gelince arttığını söyleyen Kamil Esat Yavuz," Babamla gelmekte heyecanlandırdı. Babamın sınavda beni geçmesi korkutuyor biraz beni. Ufak bir rekabette var aramızda. Rize Uluslararası Ticaret düşünüyorum. Memleketime gitmek istiyorum. İnşallah tutturacağım. Dershaneye gittim. Bana babam deneme getir dedi getirdim ama o çözmedi" diye konuştu.

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"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Alüminyum doğrama işi ile uğraşan baba Hüseyin Yavuz ise "Çok güzel bir duygu yaşıyorum şuan. Oğlumla beraber sınava gireceğim. İlkokuldan sonra okulu bırakıp 14 yaşında iş hayatına başladım. 25 sene çalıştıktan sonra kardeşimle beraber kendi şirketimizde çalışıyoruz. Ortaokul ve liseyi dışardan bitirdim. Bu sene de oğlumla beraber lise sınavına giriyorum. Oğlumun hedefine ulaşmasını istiyorum benim de kendimce hedeflerim var. Bende kazanmak istiyorum. Mimarlık veya inşaat mühendisliği olur işimle alakalı bölümler olabilir" diye konuştu.

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