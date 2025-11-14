Yeni Şafak
Baba ve oğlu bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

00:5114/11/2025, Cuma
IHA
Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çorum'da baba ve oğlu, tartıştıkları husumetlileri tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çorum’un Oğuzlar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile husumetlisi Sadettin Karanfil (66) ve oğlu Engin Karanfil (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce baba ve oğlu, bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen baba ve oğul hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Cinayet şüphelisi S.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



