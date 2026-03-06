Babası gibi ‘Bordo Bereli’

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Halisdemir'in kızı Elif Nur, 15 Ağustos 2025'te 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi mezunu olarak teğmenlik diplomasını aldı. Teğmen Halisdemir, babasının yıllarca görev yaptığı ve şehit düştüğü Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atanarak Bordo Beresini taktı. Teğmen Halisdemir, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua ederken de yanında yer almıştı.