Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Badem ağaçları baharı müjdeledi

Badem ağaçları baharı müjdeledi

17:0423/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Vatandaşlar çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Vatandaşlar çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Burdur'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Burdur'un Bucak ilçesinde badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, ilçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçlarının çiçek açması güzel görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Kocaaliler Beldesi, Demirli, Kargı ve Çobanpınar köylerinde çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.



#badem ağacı
#Bucak ilçesi
#Burdur
#Çiçek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem konut fiyatları: Afet konutları aylık taksit tutarı ne kadar? Deprem konutları detaylı ödeme planı