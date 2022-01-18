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İSTANBUL

Bağcılar Belediyesinden engelli vatandaşlara EKPSS desteği

Bağcılar Belediyesi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan kursiyerlerin başarılı olmaları amacıyla onlara kurs desteği sunuyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda fiziksel ve zihinsel durumları göz önüne alınarak oluşturulan özel sınıflarda uzmanlar tarafından 178 kişiye eğitim veriliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağcılar Belediyesinden engelli vatandaşlara EKPSS desteği
Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliğe imza atan Bağcılar Belediyesi, EKPSS’ye hazırlanan engelliler için eğitim desteği de veriyor

EKPSS, bu sene 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. 27 Ocak günü başlayacak olan başvuru işlemleri 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliğe imza atan Bağcılar Belediyesi, EKPSS’ye hazırlanan engelliler için eğitim desteği de veriyor.

Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda ücretsiz EKPSS’ye hazırlık kursu açıldı.

ÖZEL SINIFLAR AÇILDI

Kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek engelli memur adayları katılıyor. Başvuruda bulunan görme, ortopedik ve zihinsel engel grupları için özel sınıflar oluşturuldu. Sayıları şu anda 178 olan engelli bireyler, hafta sonu iki gün saat 09.00 - 16.00 arasında alanında uzman eğitmenlerden Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih başta olmak üzere sınavda sorulacak konularla ilgili ders alıyor.

Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Öte yandan görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ulaşımı servis araçlarıyla sağlanıyor.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLMUŞTU

Memur adayı engellilerin bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Amacımız engellilerin en iyi puanlarla hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Burada verdiğimiz desteğin onlara çok faydası olduğuna inanıyorum. 2020 yılında kursumuzdan aldığı eğitimle sınava giren bir kardeşimiz 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah şu anda sınava hazırlanan kardeşlerimiz de başarılı olacaklar” ifadelerini kullandı. Eğitimler, sınav tarihine kadar devam edecek.

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