Bağcılar TEM otoyolunda trafiği kilitleyen zincirleme kaza

Bağcılar'daki kaza, TEM Otoyolu Ankara İstikameti İSTOÇ mevkisi Aksaray yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GOU 129 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü TEM otoyolunda Aksaray yol ayrımına geldiğinde aracını durdurdu. O sırada arkasında ilerleyen kamyonet şoförü duramayarak hafif ticari araca çarptı. Daha sonra bir kamyonet ve hafif ticari aracın da duramaması üzerine 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir kamyonet şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı şoförü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre araç trafiğine kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.