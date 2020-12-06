Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bağcılarda polis memurunu şehit eden sanıkların tutukluluğu devam ediyor
3. SAYFA

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden sanıkların tutukluluğu devam ediyor

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'nin şehit edildiği, Yunus Naçar'ın yaralandığı olayla ilgili sanıklar Serdar B. ile Kadir A'nın yargılanmaları tutuklu olarak devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Polis memuru şehit edilmişti.
Polis memuru şehit edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, 18 Temmuz'da görevli polis memurları Yunus Naçar'ın yaralanması, Erkan Gökteke'nin de şehit edilmesi olayıyla ilgili 18 yaşından küçük sanıklar Kadir A., Reis B. ve Oğuzhan I'nın "kasten öldürme" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Bakırköy 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Serdar B'nin ise aynı suçlardan Bakırköy 9.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması sürüyor.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Aralık'ta görülen duruşmada, yaşı 18'den küçük sanıklar Oğuzhan I. ve Reis B'nin eylemlerinin niteliği, delillerin bu aşamada karartılmasının mümkün olmaması, yaşlarının küçük olması ve diğer yasal nedenlerle yurt dışı çıkış yasağı ve düzenli olarak polis merkezinde imza atmaları şartıyla tahliyelerine karar verildi.

Sanıklar Serdar B. ile yaşı küçük Kadir A'nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu
GÜNDEM
İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu

Polis memuru şehit edilmişti.

Olayın geçmişi

Bağcılar'da 18 Temmuz'da polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, caddede yürüyen Serdar B. ile yaşı 18'den küçük Kadir A'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabileceği şüphesiyle takibe almıştı.

  • Naçar ve Gökteke, aracı önüne kırdıkları ve polis olduklarını söyledikleri Serdar B'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda polis memuru Yunus Naçar silahla yaralanmış, polis memuru Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.

Olay yeri yakınındaki ormanlık alanda saklanan Serdar B. ve Kadir A ile telefonla arayarak bir araç bulup yanlarına getirmesini istedikleri yaşı küçük diğer sanıklar Reis B. ile Oğuzhan I., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, kısa sürede yakalanmıştı.

Sanıklar 20 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Yürek burkan olay

Yürek burkan olay

Bodrum'da ekmek dolabına bırakılan not gündem oldu.
Allah razı olsun<br>Şeyhmus Amca

Allah razı olsun
Şeyhmus Amca

Çöplük alanı 10 bin fidanla ormana çevirdi, Bakan Pakdemirli teşekkür etti.
Erzurum'da<br>korkunç olay

Erzurum'da
korkunç olay

Ayrıldığı eşi ve iki kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransa'da <br>'Türk' damgası

Fransa'da
'Türk' damgası

​Milli futbolcularımız Lille'e galibiyeti getirdi.

Antalya'da<br>esrarengiz görüntü

Antalya'da
esrarengiz görüntü

'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım ve korktum.'

Vinci<br>Kabe'ye çevirdi

Vinci
Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

"Başbakanlıkta siyasi ceset oturuyor!"

​Paşinyan'a öfke dinmiyor.
Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.
Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.
İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.