Bağımlılıktan kurtulup aile kurdular

Türkiye’de madde bağımlılığı giderek daha fazla aileyi etkileyen ağır bir toplumsal sorun olarak öne çıkarken, bu bağımlılığı aşmayı başaran örnek hikâyeler de umut veriyor. İstanbul’da yaşayan Rabia ve Hakkı Özcan ile Konya’da yaşayan Oğuz ve Neslihan Şahin, bağımlılığın gölgesinden çıkıp yuva kuran ve şimdi başkalarına destek olan çiftlerden yalnızca ikisi. Özcan ve Şahin çiftleri yaşadıkları süreci Yeni Şafak’a anlattı.

Rabia Özcan, maddeyle 15–16 yaşlarında tanıştığını belirterek, dershaneye giden ve ilgili bir ailede büyüdüğünü, hayatında büyük bir eksiklik yokken arkadaş çevresiyle farkında olmadan bağımlılığa sürüklendiğini söyledi. Özcan, “Bir kez denedim. İki hafta sonra bir daha… Derken fark etmeden başlamış oldum. Yaklaşık dokuz yıl kullandım… En sonunda 34 kiloya düştüm. Organlarım iflas etmek üzereydi” sözleriyle yaşadığı süreci anlattı. Annesinin Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanışmasıyla hayatında kırılma yaşadığını ifade eden Özcan, “Maddeden manaya” anlayışıyla iyileştiğini, maneviyatla yeniden hayata tutunduğunu 1,5 yıldır evli olduğunu söyleyerek, “Eşimle beni kader bir araya getirdi. Tanıştıktan çok kısa süre evlendik. Şimdi biliyorum ki bu birlikte iyileşmenin bir parçası" dedi. Hakkı Özcan ise maddeyle 13 yaşında tanıştığını, uzun yıllar “kontrol benade” yanılgısıyla yaşadığını belirterek, “Maddeyi ben kontrol ediyorum sanıyordum ama aslında madde beni kölesi yapmıştı” dedi. Cezaevi süreci, kopan aile bağları ve sağlığını kaybetmesiyle dibe vurduğunu anlatan Özcan, Liman Ayık Yaşam Derneği’nde yalnızca bedensel değil zihinsel ve ruhsal bir iyileşme yaşadığını vurguladı. Özcan, dernek sayesinde eşiyle tanıştığını ve aile olmayı öğrendiklerini söyledi. Özcan çifti, bugün başkalarına destek verdiklerini ifade etti.