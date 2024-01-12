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Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin tutuklandığı operasyonda ikinci dalga: Yeni gözaltılar var

Ucuza araç sattıklarını iddia ederek ‘Sazan sarmalı” yöntemiyle birçok kişiyi dolandıran çetenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklandığı operasyon kapsamında 6 kişi daha gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrolle 3 şüpheli serbest bırakıldı. 

10:36 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:43 - 12/01/2024 Cuma
DHA
Tutuklanan şüphelilerin sayısı 35'e ulaştı.
Tutuklanan şüphelilerin sayısı 35'e ulaştı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılında başlatılan soruşturmada devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkaracaklarını vaat ederek para toplayan ve daha sonra türlü bahanelerle vatandaşların parasını geri vermeyen bir şebekenin varlığını ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin 50 mağdurdan yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.


İlk operasyon 2021'de yapıldı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2021 yılı Haziran ayında yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. 2023 yılının Mayıs ayında aynı çeteye yönelik ikinci dalga operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi dışında hepsi tutuklandı.


Fenomen Nihal-Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Kasım ayı içinde ise çete lideri ile bağlantılı oldukları iddia edilen ve kurban bulmak için düzenlenen toplantılarda tanıtım yaptıkları iddia edilen Sosyal Medya Fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ve Haci İ.S. adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde suçlamaları kabul etmezken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.


Altı kişi daha yakalandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından konuyla ilgili devam eden soruşturmada mağdur ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda 6 şüpheli daha belirlendi. Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda tespit edilen 6 şüpheli daha yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.



  • Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Berk E. (22), Barış V. (48) ve Ali K. (32) tutuklanırken 2 tutuklu adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bir tutuklu ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Böylece bugüne kadar dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonlarda tutuklanan şüphelilerin sayısı 35'e ulaştı.


Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı: 'Sazan sarmalı' davasında mütalaa açıklandı
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı: 'Sazan sarmalı' davasında mütalaa açıklandı

Bir TV programındaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur Apaydın ile bağlantılı oldukları öğrenilmişti. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Nihal Candan ve Bahar Candan'ın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim CHP'li doktor çıktı
Nihal Candan ve Bahar Candan'ın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim CHP'li doktor çıktı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil S. önceki gün yapılan operasyonda yakalanmışlardı. Fenomenlere ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmanın kilit isminin İstanbul'da kliniği bulunan doktor Refik Ersin Eroğlu olduğu tespit edildi. İstanbul'da doğum kliniği sahibi olan ve genel seçimlerde İstanbul 2'nci bölgeden CHP'nin milletvekili adayı olan doktor Refik Ersin Eroğlu'nun sözde TMSF'den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul'da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Şüphelinin operasyondan önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak arandığı belirtildi.




#Bahar Candan
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#Dolandırıcılık
1 gün önce
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