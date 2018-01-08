GündemBahçeli Cnin sırrını açıkladı
POLİTİKA

MHP Lideri Bahçeli'den seçim ittifakı açıklaması: 'C'nin sırrı cumhurbaşkanlığı seçimidir

Bahçeli 'C'nin sırrını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. Bahçeli, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak tartışmaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. İttifak formülünü açıklayan Bahçeli, "C'de bir sır vardır. O da Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu önemli bir çağrıdır" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Bahçeli açıklamasında gündeme getirdiği seçim ittifakını detayları ile açıkladı:

AK Parti-MHP ittifakı

MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz inandığımız konular üzerinde görüşlerimizi tekrarlayarak, Türkiye'nin istikrarlı bir ortama kavuşması açısından yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz.

'C'nin sırrını açıkladı

Bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından, seçim, siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir.

Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım. A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C Partisi seçime girecek. diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğinizi koyabilirsiniz. A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi'ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise, bu E ve F Partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F Partisi olarak gerçekleşecektir. Bahçeli olarak sandığa gittiğimde önce MHP'ye oyumu vereceğim, sonra da C ittifakına oyumu vereceğim. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisi ile beraber ittifakın oyu da belli olacak. Bu temsilde adalete bir kapı açmak demektir.

C'de bir sır vardır. O da Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu önemli bir çağrıdır.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.

KAPAT

YUKARI