Bahçeli 'C'nin sırrını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Bahçeli açıklamasında gündeme getirdiği seçim ittifakını detayları ile açıkladı:

AK Parti-MHP ittifakı

MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz inandığımız konular üzerinde görüşlerimizi tekrarlayarak, Türkiye'nin istikrarlı bir ortama kavuşması açısından yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz.

'C'nin sırrını açıkladı

Bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından, seçim, siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir.

Buyurun Meclis'te bir ittifakın nasıl yapılabileceğine dair yasal ve ahlaki durumunu ortaya koyalım. A Partisi seçime girecek, B Partisi seçime girecek, C Partisi seçime girecek. diğer partilerden de varsa alfabe 29 istediğinizi koyabilirsiniz. A Partisi seçime girecekse, MHP, C Partisi'ni ittifak olarak takdim ediyor. A ve B partisi bir tarafta, bir tarafta da C ittifakı var. C ittifakının altında ittifakı oluşturan hangi parti var ise, bu E ve F Partisi olabilir. O zaman ittifak E ve F Partisi olarak gerçekleşecektir. Bahçeli olarak sandığa gittiğimde önce MHP'ye oyumu vereceğim, sonra da C ittifakına oyumu vereceğim. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisi ile beraber ittifakın oyu da belli olacak. Bu temsilde adalete bir kapı açmak demektir.

C'de bir sır vardır. O da Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu önemli bir çağrıdır.