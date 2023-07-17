Bahçeli deprem felaketini yaşayan Adıyaman'a heyet gönderdi

Türkiye, bildiğiniz üzere büyük bir deprem bölgesi. Son bir asırda ülkemizde 130 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Türkiye olarak aslında İstanbul depremi beklenirken 6 Şubat Kahramanmaraş merkeziyle büyük bir felaket yaşadık. Deprem yaklaşık 400 kilometre boyunca ve 13,5 milyon insanımızı etkileyen büyük bir afet oldu. Bu afette 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, Adıyaman'da bu deprem felaketinin çok yıkıcı etkisini gösterdiği illerden biri oldu. Bugün sayın Valimizi ziyareti sırasında Adıyaman'da 8 bin 337 vatandaşımızın bu afette hayatını kaybettiğini öğrendik, 17 bin 499 vatandaşımızın da yaralandığını ifade ettiler. Bizler deprem heyeti olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaralı vatandaşlarımız var ve bu yaralı vatandaşlarımızın içerisinde aynı zamanda ampute olan yani uzvunu kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara da sabır diliyoruz.