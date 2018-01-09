​Bahçeli'den CHP'ye 'patron çıldırdı' yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Bahçeli'nin ittifak ve 2019 açıklamaları devam etti. AK Parti ile doğal ittifakın devam ettiğini belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinin 2019 sonrasında da devam edeceğini açıkladı. Bahçeli'nin gündeminde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "MHP'nin durumu patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti" ifadeleri de vardı. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

2018'deki yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise bir başka gündem maddesidir. Biz Türk'üz doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Hükümet sisteminde geriye dönüş yoktur. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz. Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Yaptıkları baraj tutmaz, söyledikleri sözü kimse yutmaz.

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CHP'yi yanına aldığı İP, HDP, EMEP, FETÖ ve PKK ile diğer yedekleri de hiç kafaya takmayız. Bir millet ne diyor ona bakarız. MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde ibaresi asıldığını onursuzca söyleyenler, patron çıldırdı, kapatıyoruz sözlerini ile irademizi saptıranlar uçurumların en derinine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.