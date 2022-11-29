Bahçeli'den Suriye'nin kuzeyine kara harekatı mesajı: Teröristlerin alayı silindir gibi ezilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bize göre Türk Milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır, elbette bu soylu millet gerçeğinin tarih kaydını silmek, tarihi varlığına kastetmek hiç kimsenin yapabileceği veya üstesinden gelebileceği bir şey değildir.

Siyaset eğer tarihe sırtını vermezse, gücünü ve güvenini milletten almazsa üreteceği yalnızca kriz ve kutuplaşma olacaktır.

Bizim düşünmemiz gereken bir gelecek vardır. Başkaları günü birlik siyaset yapabilir ancak biz öyle yapamayız, farkımız Türk Milletine duyduğumuz aidiyet sevgisinde saklıdır.

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2023 yılı için söz, inanç, hedef birliği yapıyoruz. Türkiye'yi zilletin boyunduruğu altına almaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Bölünmeye ve kardeş kavgalarına 'hayır' diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISI

İstiklal saldırısından sonra terör örgütüne çok ağır darbe vurulmuştur. Türkiye 2023 yılında terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Canilere ihanetlerinin bedeli mutlaka ödettirilecektir.

Terörle mücadelemiz bekanın, güvenliğin, huzurun meşru gerekçesidir. Son günlerde maalesef terör örgütünün hain saldırılarında şehit düşen vatandaşlarımız, askerlerimiz yüreğimize ateş düşürmüştür.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI KARA HAREKATI

Münbiç, Tel-Rıfat mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı silindir gibi ezilmelidir. Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Önüne gelen dili olan, yanaşık düzen nedir bilgisi olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak, bugünde yapılacak diye konuşur. Deprem olur bunlar ekrana çıkar. Sırasıyla ahkam keserler. Marketten pazardan çıkmadıkları izlenimini verirler. Hep aynı şeyler.

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"HİÇBİR HAİN TÜRKİYE'NİN YIKIMINI GÖREMEYECEKTİR"

Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetkisi olmayan kişiler tarafından dillendirilmesi güvenlik zaafıdır. Buna sınır konuşmalıdır. Masa başında cetvelle sınır çizen sömürgeci anlayışın açtığı dipsiz kuyuların kapatılması bir mecburiyettir. Hiçbir hain Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Devletimiz tarihimiz aradığı inancı gücü ve kararı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur. Zillete karşı çıkanlar Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Türk ve Türkiye Yüzyılı yapmak amacıyla harekete geçenler Cumhur İttifakı ile kenetlenmiştir.

HAYVANLARA EZİYET

Konya'da bir meczubun hayvanlara yönelik kürek ve sopayla saldırısı, insani ve manevi değerlerin ayaklar altına alınmasıdır. Hayvanlara eziyet büyük vebaldir. Bu sorun öncelikle yerel yönetimlerin görevidir. Hayvan haklarına bağlı olmalıyız, saygı duymalıyız.

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ALTILI MASANIN YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Hiçbir parti veya sivil toplum kuruluşu, darbe anayasasından memnuniyet duyduklarını öne sürememiş. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Ancak sıra nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna geldiğinde de potansiyel anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Her partiden samimi bir durum muhasebesi yapılması önemlidir. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak sorumluluk bilincinin gereğidir. Zillet İttifakı'nın dün açıkladığı parlamenter sistem ve anayasa çalışması ölü doğmuştur.

6'lı masayı bir araya getirsen bir MHP yapmaz.

Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı'nı tek dönemle sınırlayıp, sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadirbilmezliğin bubi tuzağıdır. Artık uzlaşmak, yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir. Buna dudak bükenler, sırt dönenler, yapay kriz çıkaranlar tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır.