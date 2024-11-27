Bahçeşehir Koleji’nden kişiselleştirilmiş eğitimde yapay zeka desteği
19:2027/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bahçeşehir Koleji, “Bahçeşehir Koleji Artificial intelligence” (BKAi) projesi ile öğrencilere sanal asistan desteği sunuyor.
Bahçeşehir Koleji, eğitimde yapay zeka destekli uygulamalarıyla kişiselleştirilmiş öğrenme hedefini bir adım ileriye taşıdı. Sanal eğitim asistanı uygulamasını içeren “Bahçeşehir Koleji Artificial intelligence” (BKAi) öğrencilerin öğrenmeden, mentorluğa, projeden, uluslararası okullara kabul sürecine neredeyse eğitimle ilgili her ihtiyacını karşılıyor.
Türkiye’nin öncü eğitim kurumlarından
Bahçeşehir Koleji
, son yıllarda
yapay zeka
nın
eğitim
de kullanılmasıyla ilgili önemli yatırımlar gerçekleştirdi.
Etkileşimli ders materyalleri, simülasyonlar, etüt, ödev ve görüntülü video konferans ile desteklenmiş
Metodbox platformu
nu 2017 yılında kuran Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz yıl bu sisteme yapay zeka destekli asistan özelliği kazandırdı.
Metodbox’la kişiselleştirilmiş eğitim konusunda olumlu dönüşler alan Bahçeşehir Koleji, yapay zeka yatırımlarını artırarak “
Bahçeşehir Koleji Artificial intelligence
” (BKAi) projesine imza attı.
Yapay zeka desteğiyle, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunan BKAi, Four Seasons Otel’de düzenlenen lansmanla tanıtıldı.
Yeni platform tanıtıldı
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel
,
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ
konuşma yaparken,
Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan
ile
BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç
yeni platformun üretim sürecini ve özelliklerini basın mensuplarına anlattı.
Bahçeşehir Koleji Kurucusu ve İcra Kurulu üyesi Semra Yücel ve BAY Atlantic Unıversity Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran da lansmana katıldı.
"Yapay zekaya sahip olanlar dünyaya sahip olur"
Enver Yücel, lansmanda yaptığı konuşmada eğitimde teknolojinin önemine dikkat çekti. 22 yıl önce kendi köyüne kurduğu ve devlete bağışladığı bir okulda ilk kez uzaktan eğitimi uyguladıklarını vurgulayan Enver Yücel, gelişen teknik imkanları eğitimde eşitliğin sağlanmasını kolaylaştıracağın vurguladı. Dünyanın çok hızlı değiştiğini yapay zeka ile bu değişimin daha hızlı olacağını belirten Yücel; sağlık, eğitim ve tarımının bu durumdan çok etkileneceğini belirterek “Yapay zekaya sahip olanlar dünyaya sahip olur” dedi.
"Kişiye özgü öğrenme metodunu yapay zeka ile bir adım öteye taşıdık"
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, her öğrencinin öğrenme hızının, öğrenme stilinin, öğrenme deneyiminin ve kişisel geçmişinin farklı olduğunu ancak her öğrenciye aynı müfredat sunulduğunu belirten Dağ, sözlerine şöyle devam etti:
“2007 yılında geleneksel yollarla uygulamaya başladığımız kişiye özgü öğrenme metodunu, şu anda yapay zeka tabanıyla bir adım daha öteye taşıdık. Öğrencinin kendi öğrenme sitili, öğrenme ihtiyacı, öğrenme hızına göre ve hatta şu anda yapay zeka desteğiyle öğrencinin zamandan mekandan bağımsız olarak kendi kendine, süreçlerini değerlendirebildiği ve kendi eksiklerini tamamladığı, kendi ilerleme hızına göre iyi olduğu noktalarda bu motivasyon ve gelişmeyi artırabildiği bir süreç başlattık.”
Bahçeşehir Koleji’nden öğrencilere sanal asistan desteği
Yapay zekayla ilgili bir yol planları olduğunu belirten
Özlem Dağ
, “Bahçeşehir Koleji yapay zeka vizyonumuzun yakın hedefli yol planının ilk aşamasını sizinle paylaşıyoruz. Metodbox platformu içine entegre olmuş BKAi sanal öğrenci asistanımızı oluşturduk. Şu anda dünyada örneği olmayan bir asistan ve uygulamayı devreye aldık. Çünkü eğitimin en önemli dört paydaşından ikisi öğrenci ve öğretmendir. İkinci adımda sanal öğretmen yardımcılarını hazırlıyoruz. Umarım ikinci dönemin sonunda bu süreci tamamlayıp bu ekip bu bilgiyi paylaşacağız. Sonraki dönemde okul yönetim asistanı ve veli asistanı uygulaması gelecek” dedi.
Öğretici metod kullanan asistan öğrencileri çözüm yoluna götürüyor
Yeni geliştirilen BKAi’yi sunumlarla anlatan
Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan
, sistemin sanal öğrenci asistanı olarak çalıştığını belirtti. Aslan, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri Bahçeşehir Koleji’nin öğretmenlerinin hazırladığı materyallerden sağladığını bu sebeple sistemin doğru bilgi sunması açısından önemli olduğunu söyledi. Aslan, BKAi’nin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun kişiselleştirilmiş sınavlar ve öğrenme materyalleri içerdiğini belirten Aslan, sistemin kullanıcıların öğrenme eğilimlerini analiz ederek, buna göre rehberlik ettiğini söyledi. Her öğrencinin seviyesine göre soru hazırladığını söyleyen Aslan, çözülemeyen ya da asistana sorulan sorularda ise öğretici bir metod kullanıldığını ifade etti. Sistemin öğrencileri ipucu vererek çözüme götürdüğünü dile getiren Aslan, BKAi’nin sınav sonuçlarını analiz ederek çalışılması gereken ders konuları da belirleyebildiğini ifade etti.
Yurt dışı eğitim ve meslek rehberi
BKAi’nin öğrenciye katkısının sadece derslerle sınırlı olmadığını anlatan Aslan, uygulamanın öğrencilerin yurt dışı eğitim hedeflerine ulaşmalarında da kritik rol oynadığını söyledi. Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre kabul görebilecekleri okulları belirleyen sistemin, karakter ve meslek analizlerini de yaptığını belirtti. Öğrencilere en uygun kariyer yolları sunan yapay zeka destekli sistem, analizler sayesinde öğrencilerin ilgi alanlarına en uygun meslek gruplarına ve üniversitelere yönlendirilmesini de sağlıyor. Öğrencilerin yaratıcılıklarını da destekleyen sistem
TÜBİTAK
ve
Teknofest
projelerine başvuru süreçlerinde de rehberlik ederek, geleceğin bilim insanlarını yetişmesine imkan sunuyor.
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