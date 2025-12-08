Yeni Şafak
Bahis soruşturmasında flaş gelişme: 38 isim adliyeye sevk edildi

10:498/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 38 isim adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 38 isim adliyeye sevk edildi.

Bahis ve şike soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında çok sayıda yönetici ve futbolcunun da bulunduğu 38 şüphelinin 37’si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.


Aralarında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, yorumcu Ahmet Çakar ve Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin soruşturmada ismi geçiyor.


AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.


Şu ana kadar 38 kişi gözaltına alınırken; 4 ismin yurtdışında olduğu ve haklarında arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.




