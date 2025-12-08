Bahis soruşturmasında flaş gelişme: 38 isim adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.





Aralarında Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, yorumcu Ahmet Çakar ve Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün de bulunduğu çok sayıda tanınmış ismin soruşturmada ismi geçiyor.





AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR





Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.





Şu ana kadar 38 kişi gözaltına alınırken; 4 ismin yurtdışında olduğu ve haklarında arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.











