Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Akar Azerbaycanın efsane lideri Aliyevin kabrini ziyaret etti Ebediyen iki devlet bir millet
POLİTİKA

Bakan Akar Azerbaycan'ın efsane lideri Aliyev'in kabrini ziyaret etti: Ebediyen iki devlet bir millet

Azerbaycan’da bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı. Şeref Defteri’ni de imzalayan Bakan Akar, "

Azerbaycanlı kardeşlerimizin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklar, eEbediyen 'İki devlet bir millet' olduğumuzun, bundan sonra da kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olacağımızın en açık göstergesidir. Omuz omuza savaştığınız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Akar Azerbaycan'ın efsane lideri Aliyev'in kabrini ziyaret etti.
Bakan Akar Azerbaycan'ın efsane lideri Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Azerbaycan’daki temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti.


  • Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrine çelenk bırakan Bakan Akar, merhum Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a gidiyor


"Omuz omuza savaştık"

Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Bakan Akar ve TSK komuta kademesi saygı duruşunda bulundu, Türk Şehitliği’ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı. Şeref Defteri’ni de imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi: "Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, sizler Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle birlikte Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna canlarınızı feda ettiniz ve şehitlik mertebesine ulaştınız. Gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlıklar, ebediyen 'İki devlet bir millet' olduğumuzun, bundan sonra da kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olacağımızın en açık göstergesidir. Omuz omuza savaştığınız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız, nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun."

Bakan Akar: Ermenistan Azerbaycan'a yönelik saldırının bedelini ödeyecek
OYNAT 00:00
Bakan Akar: Ermenistan Azerbaycan'a yönelik saldırının bedelini ödeyecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayan Akar, 'Bu açtıkları kumpasın altında kalacak, bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir' ifadelerini kullandı.

Azeri mevkidaşı eşlik etti


Ziyaret sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Bakan Akar ve TSK komuta kademesine eşlik etti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi’ni Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile diğer yetkililer karşılamıştı.

Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz
OYNAT 00:00
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara değinen Hulusi Akar, 'Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.



Abone Ol Google News
Hırsızı trafik polisi yakaladı

Hırsızı trafik polisi yakaladı

​İçi para dolu çantayı çalmaya çalıp kaçamaya kalktı ama...
Ne varsa yerli tohumda var

Ne varsa yerli tohumda var

​Asırlık ata tohumuyla yetişen patlıcanın tadı kuzu etine benziyor.
Bir saatlik yol 6 dakikaya inecek

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yüzde 62.5'i tamamlandı.
Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

​Erdoğan açık çağrı yaptı: Çık açıkla, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

465 yıllık <br>ocağı kaldırdı

465 yıllık
ocağı kaldırdı

II. Mahmud, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?

​25 bin dolardan satışa çıkarılacağı iddia edilmişti.

'Jet ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor'
İstanbullu dikkat

İstanbullu dikkat

​Meteroloji uyardı; Aniden yağmur bastırabilir.

​ABD Başkanı Trump'tan ilginç seçim açıklaması.

Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs aşısıyla ilgili önemli haber.

​Maça çıkamadan Devler Ligi'nden elendiler.
İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı
Gündem

İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti: Manevra yaparken çarptı kalçası kırıldı

Şişli'de yol çalışması sırasında yükünü kamyona boşalttıktan sonra manevra yapan kepçe operatörü 57 yaşındaki Asiye Sarı'ya çarparak yere fırlattı. Kepçenin uç kısmın çarpması sonu yere yığılan kadının yapılan kontrollerinde sadece kalçasının kırıldığı belirlendi.
Araba alırken nelere dikkat edilmeli?
Ekonomi

Araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Koronavirüs nedeniyle tavan fiyatını çoktan aşan araba fiyatları, araba almak isteyenler ve arabasını değiştirmek için can sıkıcı oldu. Pandemiden önceki fiyatlar ile güncel fiyatları arasında ciddi fiyat farkları bulunuyor. Ellerindek tüm parayı hatta kredi çekerek borçlanacakların tek derdi iyi bir araba almak. Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Peki araba alırken nelere dikkat edilmeli?

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı
Gündem

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın kızını arayarak 'Anneni öldüreceğim' dediği ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.