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POLİTİKA

Bakan Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil iyi bir başlangıçtır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Müşterek koordinasyon merkezi çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde tahıl nakliyesine başlanması için gece gündüz çalışıyor. Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı mutabakat zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar: Finlandiya ve İsveç ile imzalanan Mutabakat Zaptı bir son değil iyi bir başlangıçtır
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

Resmi ziyaret kapsamında Letonya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşıyla katıldığı ortak basın toplantısında “Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

  • Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Riga’da Kahramanlar Mezarlığı’nın ardından Letonya Savunma Bakanlığı’na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar daha sonra şeref defterini imzaladı. Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, “Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı.

Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, “Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor ” diye konuştu.

Pabriks ile görüşmesinde NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

“Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın sonuncusunu nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik.”

Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Pabriks, Ukrayna- Rusya arasındaki savaşta Türkiye’nin diplomasi alanında üstlendiği rolün önemine de değindi.

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