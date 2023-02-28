Bakan Bozdağ: Kimin ihmali varsa yargı önünde hesap verecek

Adil Karaismailoğlu - Bekir Bozdağ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adıyaman'da K-1 Altınşehir Konteyner Kenti'nde açıklamalarda bulundu.
"Bu büyük felaketin yaralarını sarmak ve vatandaşlarımızın barınma, diğer sorunlarını çözmek konusunda verdiğimiz sözleri de en geç 1 yıl içerisinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Her şey yasalarımıza göre yerli yerince yapılmaktadır. Soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil.
"Varlıklarını yitiren esnaf, iş dünyası müsterih olsunlar. Hangi alanda olursa olsun kaybı varsa bu kaybın giderilmesi konusunda çok net adımlar atıyoruz."