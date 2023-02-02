Bakan Çavuşoğlu: Norveç Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti

İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının ardından Avrupa'dan peş peşe skandal eylemler gelmeye devam ediyor. Rasmus Paludan önce İsveç'te ardından Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İfade özgürlüğü kisvesi kapsamında yapılan bu saldırının bir benzerinin de Norveç'te yapılacağı öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi. Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Norveç'in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.