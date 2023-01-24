|
Gündem

Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak için geldiği Özbekistan Taşkent’te, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

09:25 . 24/01/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’a geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı

Toplantıda EİT çatısı altındaki iş birliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçların değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.


Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Taşkent’de ilk Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Zardari’yle görüştük. Gündemimiz ekonomik, savunma işbirliği ve bölgemizdeki gelişmelerdi” dedi.


#Pakistan
#Türkiye
#Politika
43 dakika önce
default-profile-img
Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü
İsmail Saymaz: CHP'nin İstanbul'da kazanması çok zor
Zamlı 15 günlük maaş farkları ödemesi ne zaman yatacak?
Fatih Özgökçen: Taraftarın istifa istemesi gayet doğal
Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraatlar sıralandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.