Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırının yaşandığı İsveç'e tepkiler devam ederken, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan diğer bir ülke olan Finlandiya'nın, Ankara'nın talebi üzerine bir kişiyi daha Türkiye'ye sınır dışı ettiği öğrenildi.